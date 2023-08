[issue&] R&D, 바이오신약 개발…미래 성장동력 확보 위해 총력

휴온스그룹

복합점안제‘HU007’임상 3상 진행

단장증후군 치료 신약 개발에 박차

높은 성장성 가진 신사업 영역 발굴

충북 제천에 신규 바이오공장 건립

휴온스그룹이 연구개발에서 성과를 보이며 미래 성장동력 확보에 집중한다. 그룹사 전방위로 외부 R&D 파이프라인 도입부터 파트너십 체결, 지분투자까지 미래 성장 재원 확보를 위해 다양한 활동을 펼치고 있다

휴온스는 안과질환에서 진전을 보이고 있다. HUC1-394(안구건조증 치료 점안제)는 지난 6월 임상1상시험 IND를 신청했다. 또 현재 개량신약인 복합점안제 ‘HU007’의 안구건조증에 대한 국내 임상 3상을 진행하고 있다. 이 과제는 식약처에 국내 임상 3상 시험계획(IND)을 신청해 승인을 받아 대상자를 모집하고 있다.

HU007은 항염 효과를 내는 성분 사이클로스포린과 눈물막 보호 효과를 내는 성분 트레할로스를 복합해 안구건조증상을 개선하도록 개발된 점안제다. 사이클로스포린 농도를 기존 치료제보다 절반 이하로 낮춰 작열감 등 안구 표면 자극을 최소화하고, 트레할로스 제제를 복합해 점안제에 적합한 점도를 유지하며 수분 증발을 줄여 안구건조증에 대한 복합적 치료효과를 확인할 계획이다.

바이오신약·바이오시밀러 개발에 집중

휴온스랩은 국내 세 번째로 프롤리아 바이오시밀러를 자체 개발하는 등 바이오신약 및 바이오시밀러 개발에 집중하고 있다. 휴온스랩이 개발하고 있는 ‘HLB3-002’(성분명: 재조합 인간 히알루니다제)는 고생산성 동물세포배양 및 고순도로 정제된 효소다.

최근에는 할로자임사의 히알루로니다제 효소가 함유된 피하 제형 항체 의약품과 동일 농도로 제조해 비교 시험한 결과 유사한 약물확산제 효력이 있음을 확인한 바 있다. 할로자임사의 히알루니다제 효소와 효능의 동등함을 확인하면서 휴온스랩은 정맥 주사를 피하 주사 제제로 변경하는 기술을 보유하게 됐다.

단장증후군 치료 신약 개발에도 박차를 가하고 있다. 최근 미국 정맥경장 영양학회(ASPEN)에 참가해 단장증후군 치료 신약물질 ‘HLB1-006(GLP-1/2 dual function analog)’의 비임상 효력 결과를 발표했다. 단장증후군은 소장이 짧아 영양소의 소화 흡수 기능이 저하되면서 발생하는 희귀 질환이다.

HLB1-006은 휴온스랩 자체 기술로 개발한 신약 펩타이드이다. GLP-2의 활성은 유지하면서 일부 GLP-1의 활성을 동시에 가질 수 있도록 디자인돼 높은 단장증후군 치료 효과를 보인다. 체내 지속성을 증대시켜 2주 1회 이상의 투여 제형으로 개발하고 있다. 휴온스랩은 마우스와 렛드 동물모델에서 진행된 HLB1-006의 주기별, 농도별 투여에 따른 효력 상세 내용을 포스터를 통해 발표했으며, 이에 대한 우수성을 인정받아 Best of ASPEN Abstracts: GI Topics과 International Poster of Distinction 등 2개 부문에서 수상했다.

개방형 혁신 전략 추진, 인프라 확장

휴온스그룹은 개방형 혁신 전략으로 외부 전문가 그룹과 협업을 통해 성공 가능성을 높이고 있다. 또 자체 합성신약 개발 역량을 강화하기 위해 인재 영입과 인프라 확장을 공격적으로 진행하고 있다.

휴온스그룹은 제약 사업에 뿌리를 두면서 외연을 넓히기 위해 M&A와 오픈이노베이션 전략을 전개하고 있다. 주력 사업인 ‘제약(휴온스)’ 및 ‘에스테틱(휴메딕스)’과 유기적으로 시너지를 내는 동시에 높은 성장성을 가진 사업 영역들을 확충하고, 새로운 모멘텀이 될 수 있는 신사업 영역들을 발굴하면서 ‘건기식-의료기기-헬스케어 부자재’로 이어지는 사업 구조를 완성시켜왔다. 특히 외부 바이오벤처에 대한 투자 중심의 오픈 이노베이션에서 한발 나아가 공동 신약개발에 중점을 두면서 성과를 내고 있다.

휴메딕스는 ‘생체 적합성 히알루론산 응용핵심 원천기술’을 기반으로 적응증을 확대하고 있으며, 이를 통해 신성장 동력을 키워가고 있다. 기존의 고분자, 저분자에 더해 기술 난이도가 높은 초저분자 HA원료까지 라인업을 확보하고 오픈 이노베이션을 통해 비만과 치매, 탈모 분야 치료제 개발까지 영역을 확대하고 있다. 에이치엘비제약·키네타·지투지바이오·원바이오젠·에피바이오텍 등 연구개발(R&D) 전문 회사들과 공동 연구개발 또는 파이프라인 도입 계약을 체결하고 차세대 성장동력을 확보해가고 있다.

휴온스바이오파마는 보툴리눔 톡신(국내명: 리즈톡스, 수출명: 휴톡스)의 국내외 허가를 바탕으로 성과를 이어가고 있다. 리즈톡스는 2019년 4월 국내 허가를 받고 적응증을 늘리며 제품 라인업을 확대하고 있다. 휴톡스는 러시아·에콰도르·우즈베키스탄·카자흐스탄·볼리비아·이라크·아제르바이잔·도미니카공화국·조지아·아르메니아 등 10개국에 품목허가 등록을 마쳤다. 현재 진행 중인 중국·대만 임상을 시작으로 유럽·중남미 지역 국가들의 현지 허가 및 임상 진행에 속도를 내고 있다.

또 700억원을 투입해 충북 제천에 신규 바이오공장 건립을 결정했다. 공장이 완공되면 연간 700만 바이알 생산이 가능해져 기존의 생산능력(1공장 100만 바이알, 2공장 500만 바이알)을 포함해 연간 1300만 바이알 생산이 가능한 설비를 갖추게 된다. 2024년 완공을 목표로 한다.