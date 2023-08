서울시립대 박의용 교수, ICBS Frontiers of Science Awards 수상 쾌거

서울시립대학교 수학과 박의용 교수가 7월 16일부터 7월 28일까지 중국 베이징에서 열린 The 1st International Congress of Basic Science(이후 ICBS)에서 Frontiers of Science Awards 를 수상하는 쾌거를 이뤘다.

ICBS는 수학, 이론물리학, 이론컴퓨터 및 정보과학 등 세 가지 기초과학 분야에 초점을 맞춘 세계적 규모의 국제대회로 올해가 첫 번째 행사이다. ICBS Frontiers of Science Awards는 지난 5년간 수학, 이론물리학, 이론컴퓨터 및 정보과학의 34개의 분야에서 학문적으로 뛰어난 결과를 낸 논문에 수여된다.

박의용 교수는 Masaki Kashiwara 교수(교토대&KIAS), 김명호 교수(경희대), 오세진 교수(성균관대)와 함께 작성한 Compositio Mathematica (2020)에 출판된 논문 “Monoidal categorification and quantum affine algebras”으로 수학분야 중 Homological Algebra, K-Theory and Noncommutative Algebra 에서 Frontiers of Science Awards를 수상하였다.