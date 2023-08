유럽파 빅3 다 뜬다…잠 못드는 주말

유럽파 빅3

손흥민(토트넘 홋스퍼)

토트넘 홋스퍼 vs 맨체스터 유나이티드

경기 일정: 20일 오전 1시30분

중계: SPOTV NOW·SPOTV ON



이강인(파리생제르맹)

파리생제르맹 vs 툴루즈

경기 일정: 20일 오전 4시

중계: SBS 스포츠·쿠팡플레이



김민재(바이에른 뮌헨)

바이에른 뮌헨 vs 베르더 브레멘

경기 일정: 19일 오전 3시30분

중계: tvN 스포츠·TVING