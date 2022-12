사이버한국외대 TESOL대학원, 개원 10주년 기념 학술축제 개최

2022년 12월 10일(토), 로얄호텔서울 그랜드볼룸에서 사이버한국외국어대학교 TESOL대학원(원장 이선영) 개원 10주년 기념 학술축제가 열린다.

‘CUFS GS TESOL to the Next Level!’이라는 테마로 개최되는 이번 10주년 기념 행사는 온라인과 오프라인으로 나누어 진행된다.

먼저 사이버한국외대 TESOL대학원 홈페이지를 통한 온라인 특강으로 해외 저명인사 초청강연이 준비되어 있다. TESOL분야의 세계적 석학인 Dr. Charlene Polio(미국 Michigan State University), Dr. Bronson Hui(University of Maryland at College Park), Hadar Shemesh(the Accent’s way)를 초청, TESOL의 미래를 주제로 하는 학술축제의 1부 온라인 강연 세션을 마련했다.

학술축제의 2부 세션으로는 오프라인 콜로퀴엄이 열린다. 동국대학교 신정아 교수와 서울교육대학교 김혜리 교수가 제2언어 습득 등을 주제로 당일 오후 4시부터 각각 한 시간씩 강연을 진행할 계획이다.

사이버한국외대 TESOL대학원은 2012년에 개원한 국내 유일의 ‘TESOL’ 사이버대학원이다. 지난 10년간 우수한 연구 및 교육 역량을 지닌 내·외국인 교수진을 통해 심도 있는 이론과 현장 실무 강화에 초점을 맞춘 차별화된 커리큘럼으로 수준 높은 영어교육을 실현해왔다. 이날 학술축제의 마지막 순서로 사이버한국외대 TESOL대학원이 이와 같이 국내 유일의 온라인 TESOL대학원으로서 자리매김하는 데에 기여한 각계의 공로자를 대상으로 감사패를 전달하고 축하 만찬을 즐길 예정이다.

한편 사이버한국외국어대학교 TESOL대학원은 12월 16일(금)까지 2023학년도 신입생을 모집한다. 국내·외 대학 학사학위 취득(예정)자 또는 이와 동등 이상의 학력이 인정되는 사람이라면 출신대학의 전공·학과에 관계없이 지원할 수 있다. 개원 10주년 기념행사장에서 오후 3시부터 오프라인 입시 설명회가 진행될 예정이며, TESOL대학원 홈페이지(gotesol.cufs.ac.kr)에서 사전 신청 시 설명회 참석 및 자세한 상담이 가능하다.

이외 TESOL대학원 신입생 모집에 대한 상세한 사항 역시 대학원 홈페이지에서 확인할 수 있다.