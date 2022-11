[라이프 트렌드&] 디지털 대도약 시대로 ! 정보통신기술 현황 살펴보고 미래비전 공유

과학기술정보통신부 주최 ‘제22회 ICT 산업전망 컨퍼런스’ 성료

정보통신기술(ICT)의 현황을 살펴보고 미래비전을 공유·확산하기 위한 ‘2023 제22회 ICT 산업전망 컨퍼런스’가 ‘디지털 전환을 넘어 디지털 대도약 시대로’를 주제로 지난 3·4일 열렸다. 과학기술정보통신부가 주최하고 12개 ICT 전문기관(IITP, KEA, ETRI, KCA, SPRi, KETI, KISDI, KISA, NIA, TTA, KAIT, RAPA)이 공동 주관했다.

컨퍼런스 첫 날인 3일에는 ▶미래전망 ▶주요 이슈·트렌드 ▶2023 ICT 전망 등 3개 세션이 진행됐다. ‘미래전망’ 세션에서는 먼저 프랑스국립과학연구원 소린 크리스톨로베아누 이사가 ‘반도체 패권의 도전’을 주제로 강연했다. 이어 모빌리티 전문가인 SK에너지 이재호 부사장이 ‘모빌리티 플랫폼 서비스의 현재와 미래’, 거시경제 전문가인 신한은행 오건영 부부장이 ‘40년 만의 인플레이션, 글로벌경제 영향과 전망은?’을 주제로 발표했다.

‘주요 이슈·트렌드’ 세션에서는 홍익대 유현준 교수가 ‘디지털 전환 시대에 그려본 미래도시’, 궁금한뇌연구소 장동선 대표가 ‘뇌와 디지털 기술의 만남’을 주제로 강연했다. 또 우주 전문가인 컨텍 이성희 대표가 ‘뉴 스페이스 시대의 우주기술과 다양한 산업기회’에 관해 발표했다.

세 번째 세션인 ‘2023 ICT 전망’에서는 먼저 IITP 임진국 단장이 ‘2023 ICT 10대 이슈’에 대해 전망했다. 이어 KISDI 권호열 원장이 ‘대외 환경변화와 ICT 전망’을 주제로 발표했다.

컨퍼런스 둘째 날에는 ▶디지털 패권시대 ▶디지털 컨텐츠시대 ▶디지털 초연결시대 ▶디지털 지능시대 등 4개 세션에서 각각 2개의 키워드로 총 18개 주제 발표가 이어졌다. ‘디지털 패권시대’ 세션은 ‘AI반도체’와 ‘지정학적 이슈’를 키워드로 진행됐다. AI반도체 키워드에서는 IITP 오윤제 PM을 좌장으로 유진투자증권 이승우 센터장이 ‘국내외 반도체 산업의 미래’, 네이버 이동수 책임리더가 ‘지능형 반도체의 새로운 패러다임’에 대해 발표했다. 지정학적 이슈 키워드에서는 KISDI 김성옥 연구위원을 좌장으로 SPRi 김준연 박사가 ‘디지털 지정학과 플랫폼 경쟁’, KISDI 최계영 선임연구위원이 ‘차가운 평화 우크라 전쟁 이후 미·중 기술패권’을 주제로 강연했다.

‘디지털 컨텐츠시대’ 세션에서는 ‘메타버스&NFT’를 키워드로 키움증권 이남수 애널리스트가 ‘NFT 시장은 어떻게 변화하고 있나?’, SPRi 이승환 팀장이 ‘메타버스, 일하는 방식을 바꾸다’를 발표했다. 좌장은 SPRi 지은희 연구실장이 맡았다. 또 RAPA 곽기훈 본부장이 좌장을 맡은 ‘디지털미디어’ 키워드에서는 세종대 강윤극 교수가 ‘ICVFX, 버츄얼스튜디오 - 미디어 제작환경의 혁신’에 대해 강연했고, 이어 ETRI 이승욱 책임연구원이 ‘디지털 휴먼의 실감 가시화 기술과 응용’을 주제로 발표했다.

‘디지털 초연결시대’ 세션에서는 ‘양자’와 ‘차세대 통신’이 키워드로 다뤄졌다. ‘양자’ 키워드에서는 ETRI 이지형 본부장을 좌장으로 성균관대 김준기 교수가 ‘양자컴퓨팅의 활용 분야 및 산업 동향’, 고등과학원 김재완 교수가 ‘양자, 나노와 디지털 넘어’를 주제로 발표했다. ‘차세대 통신’ 키워드에서는 삼성전자 정정수 파트장이 ‘6G 표준화 기술 전망 및 비전’, 윌러스표준기술연구소 손주형 연구위원이 ‘비면허 대역의 Wi-Fi 및 셀룰러의 공존: 표준 및 전망’에 대해 발표했다. 좌장은 TTA 김대중 단장이 맡았다.

‘디지털 지능시대’ 세션은 ‘인공지능Ⅰ(AI in 항공우주)’ ‘인공지능Ⅱ(AI in IoT)’ ‘사이버보안’을 키워드로 진행됐다. ‘인공지능Ⅰ(AI in 항공우주)’ 키워드에서는 KETI 이영진 실장을 좌장으로 NASA 앰버서더 폴 윤 교수가 ‘NASA 달/화성/소행성 탐사에서 인공지능 기술의 동향과 전망’에 대해 강연하고, KETI 민경원 수석연구원이 ‘UAM 개발 동향 및 인공지능 기술의 적용 방안’을 주제로 발표했다. ‘인공지능Ⅱ(AI in IoT)’ 키워드에서는 NIA 이정아 본부장이 좌장을 맡고 IoT전략연구소 김학용 소장이 ‘지능형 사물인터넷과 엠비언트 컴퓨팅 동향’, ㈜씨유박스 박준석 상무가 ‘AI 기반 얼굴인식, 영상인식 기술 동향’에 대해 발표했다. ‘사이버보안’ 키워드에서는 KISA 오동환 단장을 좌장으로 KAIST 고기혁 팀장이 ‘인공지능은 왜 그렇게 판단하는가?-설명가능 인공지능의 보안적 의의’, 카카오엔터프라이즈 박승호 이사가 ‘디지털 전환을 위한 클라우드 서비스 활용 및 보안전략’을 주제로 발표했다.