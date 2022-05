[아이랑GO] 영어 중국어 쏙쏙 들어오는 쏙쏙만평…반환점 돈 윤석열 인수위 성과는

아이와 함께 일주일에 한 번, 한컷으로 된 중앙일보 만평으로 영어와 중국어를 공부해보세요. 매주 아이와 외국어 만평을 보다 보면 어느새 외국어 실력은 일취월장. 여기에 세상 돌아가는 시사상식은 덤! 아이랑GO를 통해 만평을 즐겨보세요.

반환점 돈 윤석열 인수위 성과는

지난 3월 18일 출범한 윤석열 당선인의 대통령직인수위원회 활동이 막바지에 이르렀어요. 그간 인수위는 세금 낭비 논란이 있는 관사 폐지, 만 나이 기준 통일 등을 제안했지만, 정부 조직개편과 부동산 종합 정책 발표는 취임 후로 미루는 등 굵직한 정책은 내놓지 못했죠. 연금개혁 공약도 별다른 진전이 없고요. 이에 대해 안철수 위원장은 여소야대 상황에서는 한계가 있다며 남은 기간 국정과제를 단기·중장기로 나눠 발표할 것이라 밝혔어요.

On a bumpy road

Starting with President-elect Yoon Suk-yeol’s nominee for health and welfare minister, Chung Ho-young, the transition committee is on a bumpy road after controversies arose over alleged favoritism related to Chung’s children. But Yoon is not willing to withdraw his nomination of his friend of 40 years.

starting with~: ~로부터 시작해.

president-elect: 대통령 당선자. (취임식 전까지만 쓰는 표현).

nominee: 지명자 (=designate. 참고로, ‘후보자’는 ‘candidate’이라고 한다).

health and welfare minister: 보건복지부 장관.

transition committee: 정권인수 위원회.

be on a bumpy road: 울퉁불퉁한(험난한) 길을 가다.

controversy: 논란.

alleged: ~라고 주장되는.

favoritism: 편애, 편파적 혜택 (=preference).

related to~: ~와 관련된.

be willing to~: ~할 작정이다.

withdraw: 철회하다. (=retract, recant, pull back)

nomination: 지명.

接近尾声的尹锡悦交接委成果如何

候任总统尹锡悦的总统职务交接委员会成立于3月18日,目前工作已经接近尾声。成立以来,交接委虽然也提出了诸如废除引发浪费税金争议的公馆、统一按照“周岁”计算年龄等政策方案,但政府组织架构改革、综合房地产政策等重大议题的相关政策都被推迟到正式上任后发布。作为竞选承诺的退休金改革方面,也没有取得进展。对此,委员长安哲秀称,在当前朝小野大的状况下,确实存在局限性,并表示会在剩余的工作期内,将主要国政课题按照短期、中长期进行划分后发布相关的政策方案。