한양대 손동영 교수, 국제학술논문 최우수상 수상

한양대 미디어커뮤니케이션학과 손동영 교수가 22일 제주시 메종글래드 호텔에서 열린 2022년 한국방송학회 춘계 학술대회에서 국제학술논문 부문 최우수상을 수상했다. 이 국제학술상은 JCR(Journal Citation Reports) 커뮤니케이션 분야에 등재된 저명 국제 학술지에 한국방송학회 소속 연구자들이 2019년 3월 1일 이후 게재한 논문들 중 게재 학술지 수준과 논문 피인용 지수, 연구방법과 결과의 독창성 및 차별성을 기준으로 최우수작을 선정해 수여한다.

한국방송학회 국제 학술상 심사 위원회는 손동영 교수의 논문 ‘Spiral of silence in the social media era : A simulation approach to the interplay between social networks and mass media’ 제하의 논문을 수상작으로 선정했다. 손 교수는 소셜미디어와 같은 네트워크 환경과 매스미디어의 다양한 조합이 여론변동에 미치는 영향을 행위자 기반 시뮬레이션(agent-based simulation) 기법을 통해 조명하고 향후 이론 개발 방향을 제시했다.