백신 결정권자가 누군가요? 정말 궁금해서 묻습니다 [이상언의 '더 모닝']

안녕하세요? 오늘은 코로나19 백신 문제 책임자에 대한 이야기로 시작합니다.

2012년에 ‘흥해라흥 픽쳐스’라는 곳에서 만든 ‘1루수가 누구야’라는 개그 영상이 있습니다. 유튜브 조회 수가 3900만을 넘은 인기작입니다. 이 영상은 미국의 듀엣 코미디언 버드 애벗과 루 코스텔로가 1938년에 라디오 방송으로 한 만담 ‘Who’s on first?’가 원작입니다. 애벗과 코스텔로의 만담은 미국 '명예의 전당'에 헌정돼 있다고 합니다. 오리지널 버전에서 1루수는 Hu, 2루수는 watt, 3루수는 Aidono입니다. 이 이름들이 who, what, I don’t know로 들려서 생기는 오해가 만담의 웃음 포인트입니다. 흥해라흥은 1루수 이름은 ‘누구’, 2루는 ‘뭐’, 3루수는 ‘몰라’로 바꾸어 리메이크했습니다(유튜브에서 ‘1루수가 누구야’로 검색하면 나옵니다). 이 개그를 패러디해 봤습니다.

백신 수급 총책임자 이름: 누구

백신 협상 책임자 이름: 뭐

백신 전략 책임자 이름: 몰라

동생: 형, 이번에 백신 관련 일 하게 됐다면서? 거기 책임자가 누군지 다 알아?

형: 다 알지. 이름이 좀 희한하다. 잘 들어라. 총책임자는 ‘누구’야, 협상 책임자는 ‘뭐’고, 전략 책임자는 ‘몰라’.

동생: 아까 책임자 이름 다 안다면서?

형: 알지.

동생: 그래, 총책임자가 누구야?

형: 어.

동생: 아니, 총책임자 이름?

형: 총책임자가 ‘누구’야.

동생: 내가 형한테 물었잖아, 총책임자가 누구냐고?

형: 어, 맞다.

동생: (화를 내면서 천천히) 나는 지그음 초옹 채김자 이르믈 알려고 하고 있다.

형: ‘누구’.

동생: 형, 다시 묻는다. 백신 총책임자 이름이 뭐야?

형: ‘뭐’는 협상 책임자.

동생: 협상 책임자가 누구냐고 안 물었다.

형: 총책임자가 ‘누구’야.

동생: 자, 다시 묻는다. 총책임자 이름이 뭐야?

형: 협상 책임자 이름이 ‘뭐’야.

동생: 와 내한테 질문하노? 몰라.

형: 그건 전략 책임자야.

동생: 내가 언제 전략 책임자 얘기했노?

형: 니가 전략 책임자 이름 얘기했는데.

동생: 내가 전략 책임자를 뭐라고 얘기했는데?

형: 아니, ‘뭐’는 협상 책임자라니까.

(후략)

백신 정책 책임 문제를 떠올릴 때마다 ‘1루수가 누구야?’ 개그가 생각납니다. 언론이, 국민이 계속 ‘백신 정책 결정권자가 누구냐?’고 묻는데 아직 아무도 답을 모릅니다. 어떤 때는 대통령 같은데, 대통령이 회의에서 백신 확보 제대로 못 했다고 아랫 사람 질책했다는 뉴스를 보면 책임자가 따로 있는 것 같습니다. 또 어떤 때는 국무총리 같습니다. 백신 많이 확보했다고 자랑스럽게 말합니다. 그런데 백신 수급 문제 때문에 여론이 악화하면 보건복지부 장관이 나와서 걱정하지 말라고 합니다. 그러다가 온다는 백신 안 와서 접종에 차질이 빚어지거나 1ㆍ2차 접종 간격 늘리기처럼 다른 나라는 하지 않는 일을 해야 하면 정은경 질병관리청장이 나서서 기자들에게 설명합니다.

국민의 질문은 계속 늘어납니다. 우리도 이스라엘처럼 ‘부스터 샷’을 맞아야 하는지, 내년에 맞을 백신은 확보하고 있는지, 다른 나라는 후년용도 계약한다고 하는데 우리 정부가 준비하고 있는지, 국산 백신 개발한다고 계약에 소극적으로 임하고 있는 것은 아닌지, 청와대 방역기획관이 하는 일은 무엇인지 등의 의문이 제기됩니다. 도대체 이 일의 총책임자가 누군지, 협상은 누가 하고 있는지, 전략은 누가 세우고 있는지도 여전히 궁금합니다. 그리고 최고의 미스터리는 ‘우리가 왜 이런 것을 몰라야 하느냐’입니다. 이것이 국가 기밀인가요?

한국의 백신 접종 완료율이 경제협력개발기구(OECD) 38개 회원국 중 꼴찌로 집계됐습니다. 사정이 이런데도 한국 국민은 왜 백신 확보가 되지 않았던 것인지, 누가 잘못을 한 것인지도 모르고 있습니다. 관련 기사를 보시죠.