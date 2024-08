대구한의대 LINC+사업단, 입주기업을 비롯한 가족기업의 성공적 연착륙을 위한 기업 역량강화 교육 실시

대구한의대학교(총장 변창훈) LINC+사업단은 2020년 11월 24일부터 2021년 1월 26일까지 입주기업을 비롯한 가족기업을 대상으로 성공적인 기업 활동과 코로나-19 시대를 넘어 지속적 기업 성장을 위한 기업 역량강화 교육을 실시했다.

이번 교육은 기업이 알아야 하는 재무 및 세무제도를 비롯하여 정부지원사업의 활용 스킬과 로드맵 수립, 스타트업 기업을 위한 투자유치 전략, 특허 분쟁사례 및 제도, 창업성공과 마케팅 등 기업 활동을 위한 전반적 내용을 대해 마케팅 컨설팅 전문기업인 비즈맵 한병철 대표, 대학의 이동원 교수 등 각계분야 전문가를 초청하여 진행 하였다.

특히 1-2회차는 대면 교육을 실시하였으나, 코로나-19의 재확산으로 인한 국가적 관리 상황을 인지하고 중단 없는 교육을 통한 기업 역량의 공백을 줄이기 위해 비대면 교육으로 전환, 기업들이 온라인 교육으로 참여할 수 있도록 하였다

이번 교육 총괄한 박수진 LINC+사업단장은“우리 대학은 THE PLUS Village를 통한 기업의 일체형 지원시스템과 with 코로나 시대를 적극적으로 대비 할 수 있는 기업의 체질 변화에 기여하기 위해 다양한 형태의 기업 지원 시스템을 도입하여 추진하고 있으며 침체된 기업 활동의 활성화를 도모하기 위해 LINC+사업단을 주축으로 기업 간 협업 체계 확대와 네트워크 활용을 극대화하여 기업과 함께 성장할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 하며,

“특히 3회-5회차 교육이 코로나 2.5단계 상황에 맞춰 비대면으로 기업 역량강화 교육을 진행하였음에도 불구하고 많은 기업의 대표 및 임원이 참여하는 등 높은 관심도를 보였으며, 향후 기업과 대학 간 비대면 네트워크 활동을 확대하여 기업 내에서도 높은 수준의 교육에 참여 할 수 있는 환경을 조성하겠다”고 밝혔다

온라인 중앙일보