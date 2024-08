냉전시대 KGB에 영국 정보원 500명 신원 넘긴 ‘두더지’

조지 블레이크는 왜 공산주의자로 전향했을까. 제2차 세계대전에서 영국에 충성했던 블레이크가 변신한 배경은 크게 4가지로 추정할 수 있다. 첫째는 사상적 충격설이다. 그는 2006년 인디펜던트 인터뷰에선 “북한에서 『자본론』 읽고 폭격을 목격 뒤 자발적으로 공산주의로 전향했다”고 주장했다. 젊은 남자들은 모두 징병되고 노인·여성·어린이들만 있는 지역에 폭격하는 것은 비인간적이라고 주장했다. 둘째 친척 영향설이다. 그는 91년 인디펜던트 인터뷰에서 “이집트·프랑스 공산주의자인 사촌형 앙리 퀴리엘의 영향을 받았다”고 털어놨다. 블레이크는 13세 때 부친이 사망하자 이집트 카이로의 고모집에서 영국 학교에 다녔는데 그 당시 10살이 많은 사촌형을 만났다. 퀴리엘은 이집트에서 공산주의 조직을 만들어 활동하다 프랑스로 추방됐으며 파리에서 알 수 없는 사람에게 살해됐다.

셋째는 대학 영향설이다. 그는 90년 BBC 인터뷰에서 “50년대 케임브리지대에서 러시아어를 배울 때 공산주의에 심취했다”는 말을 했다. 대학의 진보적 분위기가 영향을 받았을 수 있다. 반대로 대부분 상류층 출신인 케임브리지 학생들 사이에서 유대계 아버지와 네덜란드 어머니를 둔 그가 상대적인 박탈감과 소외감을 느꼈을 수 있다. 그는 2012년 90세 생일을 맞아 모스크바에서 했던 인터뷰에서 “나는 영국인이라고 느낀 적이 없다”며 “영국에 속한 적이 없어 배신한 적도 없다”고 말한 것이 이를 뒷받침한다. 국가 안보를 책임진 부처에서 근무하는 공직자의 국가관을 제대로 점검할 필요성을 보여주는 대목이다.

넷째는 생존수단설이다. 포로 생활 중 그는 공산주의자로 전향해 소련 MGB(국가보안부)의 비밀 정보원으로 자원한 것으로 알려졌다. 러시아어 실력이 이를 뒷받침했을 것으로 보인다. 그는 여러 번의 인터뷰에서 “고문도 압박도 받은 적 없이 자발적으로 공산주의자가 됐다”고 반복해서 강조했다. 전쟁 당시 북한의 의식주와 의료·이동 사정을 감안하면 포로 생활이 절대 녹록지 않았을 것이란 정황을 비춰볼 때 전향으로 특혜를 얻었을 가능성도 있다.

2차대전·한국전쟁·전향·이중스파이·발각·탈옥·망명에 이르는 극적인 사건으로 블레이크는 수많은 스파이 문학작품에 영감을 줬다. 대표적인 작가가 지난해 12월 12일 세상을 떠난 영국 스파이 소설 작가 존 르카레(1931~2020)다. 본명이 데이비드 존 무어 콘월인 르카레는 국내정보기관인 MI5와 해외정보기관인 MI6 요원 출신으로 주서독 영국대사관 등에 근무한 현장 요원 출신이다. 출세작인 『추운 나라에서 돌아온 스파이(The Spy Who Came in From the Cold·73년)』에서 이중스파이 활동을 위해 동독 정보부에 잠입하는 영국 요원을 다뤘다. 『팅커 테일러 솔저 스파이(Tinker Tailor Soldier Spy·74년)』는 서커스(영국 비밀정보부)에 침투한 소련 이중스파이를 색출하는 과정을 그렸다.