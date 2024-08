경희사이버대학교 문화창조대학원, 미래 시민리더십·거버넌스 전공 온라인 특강 진행

경희사이버대학교 문화창조대학원 미래 시민리더십·거버넌스 전공(주임교수 서유경)에서는 “오는 11월 11일(수) 온라인 화상 회의 시스템을 통해 2020학년도 2학기 온라인 특강을 진행한다”고 10일 밝혔다.

이번 특강은 미래 시민리더십·거버넌스 전공에서 ‘2020학년도 특성화 프로그램’ 으로 진행되는 사회과학연구방법론 특강으로 ‘범주 간 분석 기법에 대학 소개 : 비율검정, 평균검정, 분산분석’ 이라는 주제로 진행된다.

이번 특강을 진행하는 엄기홍 교수는 University of Kentucky(USA)에서 박사학위를 취득하고 현재 경북대학교 교수로 재직 중이며, 양적·질적 연구방법 인재양성 사업팀인 BK21PLUS 사업팀을 2013년부터 이끌고 있다.

대표저서로는 ‘정치학 연구방법론으로의 초대’(2018), ‘정치학을 위한 파이썬’(2018), 등이 있으며, “Generation Effects, To Be or Not To Be: Empirical Analyses of Korean National Assembly and Presidential Elections(2012)”과 “Social Networking Service and Political Attitude: An Experiment Using Facebook(2015)” 논문을 발표하는 등 활발한 집필 및 연구 활동을 이어가고 있다.

미래 시민리더십·거버넌스 전공(주임교수 서유경)에서는 매학기 지속적으로 특강을 진행하고 있으며, 이번 특강은 코로나19로 온라인 특강으로 진행되며, 자세한 사항은 미래 시민리더십·거버넌스 전공 사무실로 연락하여 확인 할 수 있다.

한편, 경희사이버대학교 대학원은 11월 09일(월)부터 12월 04일(금)까지 2021학년도 전기 신·편입생을 모집한다.

모집은 호텔관광대학원 호텔외식MBA, 관광레저항공MBA와 문화창조대학원, 미디어문예창작, 글로벌한국학, 문화예술경영, 미래 시민리더십·거버넌스 전공에서 진행된다.

신·편입생 모집 전형은 서류평가 40%(자기소개서 20%+연구계획서20%)와 심층면접 60%로 진행된다. 국내·외 대학에서 학사학위를 취득(예정)한 자 또는 법령에 의해 이와 동등 이상의 학력이 있다고 인정되는 자라면 누구나 지원할 수 있다.

대학원 입학에 대한 자세한 내용은 대학원 홈페이지 또는 전화를 통해 확인할 수 있다.

온라인 중앙일보