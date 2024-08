[함께하는 금융] 더 큰 혜택 알아서 챙겨주는‘LOCA’ 총 1억원 상금 내건 영상 콘테스트도

롯데카드가 업계 최초로 ‘세트(Set) 카드’ 시스템을 적용한 ‘LOCA(로카)’ 시리즈를 선보이고, 총 1억원의 상금을 주는 ‘Why LOCA?(와이 로카?)’ UCC 영상 콘테스트를 진행한다.

롯데카드

LOCA 시리즈는 모든 곳에서 할인 및 적립을 받을 수 있는 범용 혜택 카드 ‘LOCA(로카)’ 카드 3종과 자주 이용하는 곳에서 더 큰 할인을 받을 수 있는 맞춤형 혜택 카드 ‘LOCA for(로카 포)’ 카드 5종으로 구성돼 있다. LOCA 카드 1종과 LOCA for 카드 1종을 ‘세트 카드’로 발급받으면, 둘 중 어떤 카드를 이용해도 LOCA와 LOCA for 중 고객에게 더 큰 혜택을 롯데카드가 알아서 계산해 제공해 준다.

LOCA 시리즈는 두 카드의 지난달 실적을 합산하기 때문에 한 카드의 실적만 달성해도 두 카드의 혜택을 누릴 수 있다. 할인받은 실적도 실적에 포함해주고, 오는 12월까지는 금융서비스 이용금액도 실적에 포함해준다.

또 12월 31일까지 총 1억원의 상금을 주는 ‘Why LOCA?(와이 로카?)’ UCC 영상 콘테스트를 진행한다. 콘테스트 주제는 ‘LOCA’다. LOCA에 관한 모든 것을 표현한 UCC 영상이라면 장르와 분량 관계없이 참가할 수 있다. 세부 사항은 롯데카드 홈페이지나 롯데카드 앱에서 확인할 수 있다.

LOCA 카드 3종은 ▶국내외 모든 가맹점에서 한도 없는 1% 할인 혜택을 담은 ‘LOCA CLASSIC(로카 클래식)’ ▶한도 없는 1% 할인에 플래티넘 혜택을 더한 ‘LOCA PLATINUM(로카 플래티넘) 할인형’ ▶한도 없는 마일리지 적립에 플래티넘 혜택을 더한 ‘LOCA PLATINUM(로카 플래티넘) 마일리지형’이다.

LOCA for 카드 5종은 ▶온·오프라인 쇼핑 10% 할인 혜택을 담은 ‘LOCA for Shopping(로카 포 쇼핑)’ ▶주유·자동차보험·편의점·배달앱 할인 혜택을 담은 ‘LOCA for Auto(로카 포 오토)’ ▶병원·쇼핑·대중교통 5~10% 할인 혜택을 담은 ‘LOCA for Health(로카 포 헬스)’ ▶교육과 서점·문구 5~10% 할인 혜택을 담은 ‘LOCA for Edu(로카 포 에듀)’ ▶커피 50%, 스트리밍 20% 등 생활업종 할인 혜택을 담은 ‘LOCA for Coffee(로카 포 커피)’다.

중앙일보디자인=김승수 기자 kim.seungsoo@joongang.co.kr