"美 4억 5200만 달러, 중국 4200만 달러 WHO 지원…부당한 대접"

도널드 트럼프 미국 대통령이 8일(현지시간) "더 많은 시신 가방을 원하지 않으면 정치 쟁점화 말라"고 한 테드로스 게브레예수스 세계보건기구(WHO) 사무총장에게 "정확한 분석이나 해라"라고 반박했다. "중국과의 관계를 볼 때 그가 정치 얘기를 하는 걸 믿을 수 없다"고 하면서다. WHO에 대한 조사를 진행하는 동안 지원을 보류하겠다고도 밝혔다.

트럼프, WHO 1월엔 '사람간 감염 안 된다' #"'시신 가방' 말할 때 더 정확한 분석 제공해야" #"WHO 불공정 실태 조사할 동안 지원 보류" #폼페이오 "WHO 수장 교체할 때는 아니다"