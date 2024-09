김학의 무죄라는 1심 판사, 왜 "동영상은 김학의" 특정했나

지난 22일 김학의 전 법무부 차관에게 공소시효 완성을 이유로 무죄를 선고한 서울중앙지법 형사합의27부(정계선 부장판사)는 판결문 각주에 의미있는 기록을 남겼다.

이른바 '김학의 동영상과 사진' 속의 젊은 여성과 성관계를 하는 중년 남성이 김 전 차관이라 특정한 것이다. 법원이 김학의 동영상의 실체를 판단한 것은 이번이 처음이다.

지난해 이명박 전 대통령의 1심 판사로 15년형을 선고했던 정계선 부장판사(연수원 27기)는 판결문 각주에 A4 한 페이지 분량을 할애해 그 이유를 자세히 설명했다.

김 전 차관은 사진 속 인물의 가르마 방향까지 언급하며 완강히 부인했지만 재판부는 "지극히 합리성이 떨어지는 주장"이라며 배척했다.

부장판사 출신인 신일수 변호사(법무법인 송담)는 "피고인에게 무죄를 선고한 재판부가 피고인이 검찰과 가장 첨예하게 다툰 주장을 배척하는 것이 흔치는 않다"며 "몸을 사리는 판사였으면 안 썼을 것이다. 재판부가 확신이 있었던 것 같다"고 말했다.