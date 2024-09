‘아이돌’이라는 단어에서 연상되는 것은? 아마 칼 군무를 추는 10~20대 아이돌 그룹을 떠올릴 것이다. 아이돌 그룹의 멤버를 흔히 아이돌이라고 부른다.

하지만 영어에서 아이돌(idol)은 뉘앙스가 약간 다르다. 원래의 뜻은 우상, 즉 나무·돌·쇠붙이·흙 따위로 만든 신이나 사람의 형상을 말한다. 기독교 십계명 중 하나인 ‘우상을 섬기지 말라(Don’t worship false idols)’에 나오는 idol이다.

현대 영어에서는 많은 사람의 엄청난 사랑과 존경을 받는 대상을 가리키는 말로 많이 쓰인다. 가수도 운동선수도 정치인도 누군가의 idol이 될 수 있다. 반면 한국어 아이돌은 대체로 대형 연예기획사를 통해 육성된 10~20대 젊은 가수나 연예인을 가리킨다.

그렇다면 버닝썬 사건에 연루되면서 연일 신문 지상을 장식했던 아이돌 그룹 빅뱅의 승리는 영어로는 어떻게 표현했을까. ‘Seungri of boy band Big Bang’ 즉 ‘보이 밴드 빅뱅의 승리’로 소개했다.

아이돌 그룹이라고 쓰지 않은 건 영어에서는 잘 사용되지 않는 표현이라서다. 남성 아이돌 그룹은 영어로 boy band로, 여성 아이돌 그룹은 girl group으로 쓰는 게 자연스럽다. 서양에선 한국처럼 연예 기획사에 소속돼 오랜 연습생 시절을 거친 후 그룹으로 데뷔하는 경우가 별로 없다. 이는 일본이나 한국 특유의 문화다. 따라서 영어로 아이돌 그룹을 쓸 때는 구체적으로 K-pop idol group이라고 밝혀 준다.

서양에서 idol은 많은 이들이 우러러보는 선망의 대상이다. 단순히 노래하고 춤추는 연예인 이상이다.

BTS 노래 ‘Idol’의 가사를 한국 팬들과 서양 팬들이 다르게 받아들이는 것도 이 때문이다. ‘You can call me artist/ You can call me idol/ 아님 어떤 다른 뭐라 해도/ I don’t care.’

한국인이라면 가사 속 ‘idol’을 그냥 연예인으로, 서양인들은 우러러보는 대상으로 받아들일 것이다.

코리아중앙데일리 박혜민, Brolley Genster 기자 park.hyemin@joongang.co.kr