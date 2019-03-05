[인사] 국토교통부 外

◆국토교통부▶건축정책관 김상문▶원주지방국토관리청장 박승기
◆서울시립대▶대학원장 김효▶교무처장 정석▶교무부처장 최정우▶행정처장 윤종장▶입학처장 안수한▶입학부처장 김유라▶학생처장 최윤수▶학생부처장 진주연▶기획처장 금재덕▶기획부처장 조수진▶연구처장 김강수▶연구부처장 정병준▶교육혁신본부장 이광훈▶중앙도서관장 유재춘▶전산정보원장 전철민▶국제교육원장 목정수▶대학언론사주간 서우석▶박물관장 신희권▶인권센터장 김미영▶창업지원단장 김상순▶평생교육원장 김주일▶생활관장 김종섭
◆건국대▶서울캠퍼스 생활관 KU:L HOUSE관장 이우광▶〃전략기획팀장 김응태▶〃혁신지원사업센터장 유재호▶〃장학복지팀장 박근춘▶〃대학원 행정실장 이남희▶〃농축대학원 행정실장 양찬호▶〃사회과학대학 행정실장 정백교▶〃경영대학 행정실장 전태진▶〃KU미디어 행정실장 유준연▶〃언어교육원 행정실장 장운수▶〃KU FARM장 유영만▶〃미래지식교육원 행정실장 박우준▶〃산학기획감사팀장 이윤상▶〃창업기획실장·창업보육센터장 온한상▶〃LINC플러스사업센터장 김수장▶GLOCAL캠퍼스 생활관장 배장근▶〃학사지원팀장 박천기▶〃전략기획팀장 최용준▶〃정보운영팀장 김용만▶〃입학팀장 장병화▶〃대외협력팀장 김문수▶〃총무팀장 박찬일▶〃의학전문대학원행정실장 김상만▶〃인문사회융합대학 행정실장 황천현▶〃창의융합대학원 행정실장 성낙경▶〃과학기술대학 행정실장 박용란▶〃산학기획팀장 박경섭▶〃장학지원팀장 최민철