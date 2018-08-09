[인사] 산림청 外

◆산림청<서기관 승진>▶산림휴양등산과 임원필▶산림환경보호과 함태식<기술서기관 승진>▶기획재정담당관실 이원희▶산림자원과 진재식▶백두대간보전팀 박기완▶산림청 전덕하
◆경기남부지방경찰청<총경 전보>▶정보화장비과장 현춘희▶생활안전과장 정희영▶수사과장 김기헌▶사이버안전과장 정진관▶과천청사경비대장 김진태▶군포서장 곽생근▶성남중원서장 여경동▶광명서장 황천성▶화성서부서장 김종식▶용인동부서장 곽경호▶김포서장 강복순▶동탄서장(준비요원) 김병록
◆강원지방경찰청<총경 전보>▶청문감사담당관 김영관▶정보과장 김택수▶보안과장 이규문▶112종합상황실장 김영진▶여성청소년과장 박재현▶수사과장 김동혁▶형사과장 김진환▶경비교통과장 정광복▶춘천서장 김희중▶강릉서장 김진복▶동해서장 유철▶태백서장 차경택▶속초서장 이명균▶정선서장 이규환▶홍천서장 이성호▶횡성서장 탁기주
◆충북지방경찰청<총경 전보>▶홍보담당관 정재일▶경무과장 이상수▶정보화장비과장 이만형▶정보과장 김철문▶보안과장 권수각▶생활안전과장 김기영▶여성청소년과장 최은정▶수사과장 고성한▶형사과장 장재혁▶경비교통과장 김한철▶청주상당서장 이우범▶충주서장 남정현▶음성서장 박봉규▶진천서장 송영호
◆충남지방경찰청<총경 전보>▶청문감사담당관 장창우▶경무과장 송재준▶정보과장 김종관▶보안과장 장동찬▶생활안전과장 이영우▶여성청소년과장 박춘순▶수사과장 함영욱▶형사과장 박종혁▶경비교통과장 맹훈재▶천안서북서장 남제현▶〃동남서장 김광남▶아산서장 김보상▶보령서장 양윤교▶세종서장 김정환▶홍성서장 김재선▶부여서장 박찬규▶금산서장 송인성
◆전북지방경찰청<총경 전보>▶홍보담당관 박훈기▶청문감사담당관 이동민▶정보화장비과장 임종명▶정보과장 임상준▶보안과장 김광호▶생활안전과장 최원석▶군산서장 안상엽▶남원서장 최홍범▶김제서장 송승현▶부안서장 임성재▶임실서장 박주현
◆제주지방경찰청<총경 전보>▶청문감사담당관 임동균▶경무과장 문봉균▶112종합상황실장 진희섭▶생활안전과장 변창범▶여성청소년과장 김영옥▶형사과장 임학철▶경비교통과장 유동배▶외사과장 천범녕▶해안경비단장 박종삼▶동부서장 박기남▶서부서장 김학철
◆세종특별자치시<3급 전보>▶환경녹지국장 곽점홍<3급 승진>▶의회사무처장 신동학<4급 전보>▶총무과장 김동민