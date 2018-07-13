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사회 사회일반

[인사] 행정안전부 外

중앙일보

입력

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종합 18면

◆행정안전부<국장급 승진>▶국가정보자원관리원 운영기획관 박덕수▶혁신도시발전추진단 지원국장 김장호<국장급 전보>

▶국가민방위재난안전교육원장 성기석

<과장급 전보>▶행정한류담당관 고웅조▶전자정부정책과장 이세영▶지역공동체과장 명창환▶주소정책과장 김정훈▶재정정책과장 김성기▶회계제도과장 김종범▶지방세정책과장 김영빈▶지방세특례제도과장 서정훈▶환경원자력협업담당관 박현용▶재난대응훈련과장 박용중▶국가기록원 행정지원과장 박후근▶국가기록원 공개서비스과장 김형국▶대전청사관리소 시설과장 강광혁▶이북5도 황해도 사무국장 이길영▶국립재난안전연구원 연구기획과장 김석현

◆경남 창원시▶정책특보 이상규

◆경북 김천시<4급 승진>▶건설안전국장 김병진▶주민생활국장 김용<5급 승진·전보▶기획조정실장 이규택▶일자리전략실장 박규영▶자치행정과장 남추희▶새마을문화관광과장 최병준▶스포츠산업과장 구영훈▶회계과장 박운용▶행복나눔과장 최주섭▶사회복지과장 이상동▶산림녹지과장 김영우▶건설개발과장 최우락▶도로철도과장 김창현▶교통행정과장 이정하▶상하수도과장 조공제▶균형개발사업단장 배창태▶의회 전문위원 김기식 황상태▶중앙보건지소장 이보현▶평생교육원장 나혜란▶문화예술회관장 김금숙▶시립도서관장 장귀희▶서울사무소장 이우원▶아포읍장 모문용▶개령면장 김기봉▶어모면장 박정일▶봉산면장 손세영▶감천면장 김재천▶지례면장 도규익▶부항면장 정한열▶대덕면장 김종철▶증산면장 여세동▶자산동장 김경희▶양금동장 이상재▶대신동장 안민▶율곡동장 신장호

◆안산시<4급 전보>▶안전행정국장 이만균▶의회사무국장 이장원▶평생학습원장 여환규▶다문화지원본부장 임흥선<4급 승진>▶기획경제국장 김흥배<5급 전보>▶공보관 김오천▶민원여권과장 전복희▶정보통신과장 이동표▶마이스산업과장 이규석▶일자리정책과장 김기서▶복지정책과장 문양교▶노인장애인과장 노찬규▶여성가족과장 김제교▶보육정책과장 안동준▶녹색에너지과장 김태균▶자원순환과장 김왕수▶의회 전문위원 박근호▶산업정책과장 이정민▶평생학습원 교육청소년과장 박양복▶중앙도서관장 최경호▶U-정보센터 소장 도원중▶농수산물도매시장 관리사무소장 유진숙▶사이동장 이기임▶고잔동장 박정규▶초지동장 우호덕▶선부3동장 이태성▶공원과장 이상관▶산단환경과장 조현선▶도시재생과장 정승수▶상록구 민원봉사과장 김학민▶상록구 도시주택과장 정관근▶상록구 건설행정과장 박명섭▶부곡동장 박병호▶정수과장 한명애<5급 승진>▶문화예술과장(직대) 이영분▶단원구 세무2과장(직대) 박명호▶백운동장(직대) 이경숙▶하수과장(직대) 최승희▶원곡동장(직대) 백현숙▶대부해양관광본부 해양수산과장(직대) 장정순▶일동장(직대) 최시영

◆전주시▶총무과장 오재수▶자치행정과장 정상택▶회계과장 강창수▶체육산업과장 이영섭▶친환경농업과장 신용남▶생태도시계획과장 최무길▶건축과장 안재정▶신도시사업과장 김성문▶의회 전문위원 강유현▶수도행정과장 김창권▶급수과장 조석원▶수질관리과장 최병협▶교통안전과장 유경수▶차량등록과장 전영진▶탄소산업과장 심규문▶예술단운영사업소장 박경규▶완산구 전출 한동연▶완산구 전출 노한형▶완산구 전출 안병식▶완산구 전보 이상배▶완산구 전보 최성식▶덕진구 전출 양영숙▶덕진구 전출 신명애▶전주인재육성재단 파견 노동필▶LH전북본부 파견 송방원▶한옥마을지원과장 김용태▶직급승진 완산구 배진성▶〃 고호진▶〃 김성남▶〃 배정희▶〃 은시문▶직급승진 덕진구 박문석▶〃 장미경▶전주푸드통합지원센터 파견 강세권▶직급승진 덕진구 이희숙▶〃 이영철▶〃 한상율 ▶체육종합시설추진단장 정 진▶도시재생과장 김성수▶심사승진 완산구 권병만▶〃 문애진▶〃 최규종▶〃 정진희▶〃 유상봉▶심사승진 덕진구 유희영▶〃 김미선▶〃 최병노▶〃 서봉오▶맑은공기추진단장 임숙희▶천만그루나무심기단장 김대현▶국가예산추진단장 노은영▶전주시체육회 파견 황의석▶전주농생명소재연구원 파견 이재수

◆진주시<4급 승진>▶기획예산과 구본제▶평생학습과 이정희▶체육진흥과 하용무▶도시개발과 박해봉<5급 승진>▶총무과 박홍종▶정보관리과 김경수▶기업통상과 최석종▶지역경제과 정유근▶교통과 박찬옥▶문화예술과 정순호▶청소과 홍봉희▶도시계획과 성재성▶건축과 최명숙▶의회사무국 정창수▶체육진흥과 정권화▶하수운영과 정재욱▶농산유통과 하승근▶도시개발과 문윤규▶하수시설과 이창봉

◆충북 음성군<6급 승진>▶문화홍보과 고광훈▶자치행정과 박은중<6급 전보>▶건설교통과 도로팀장 이재규▶도시과 도시시설팀장 남기인▶사회복지과 노인복지팀장 김형수▶주민지원과 복지정책팀장 전호현▶안전총괄과 재난예방팀장 우종만▶산업개발과 공영시설팀장 최재만▶건축허가과 개발행위팀장 이길동▶안전총괄과 하천방재팀장 오재균▶생극면 팀장 요원 최병길▶수도사업소 상수도시설팀장 김상년

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