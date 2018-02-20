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사회 사회일반

[인사] 통일부 外

중앙일보

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종합 23면

◆통일부<과장급 전보>▶북한인권기록센터 조사과장 서기관 송희경▶통일교육원 교육연수과장 서기관 김선윤

◆문화체육관광부<국장급 전보>▶미디어정책국장 김성일▶한국예술종합학교 사무국장 최병구▶국립외교원 파견 김정배▶국가공무원인재개발원 파견 김진곤<과장급 전보>▶규제개혁법무담당관 권도헌▶전통문화과장 박형동▶예술정책과장 강정원▶문화산업정책과장 김정훈▶관광정책과장 김장호▶국제관광과장 정향미▶관광개발과장 강성태▶국립중앙박물관 기획총괄과장 박승범▶국립중앙도서관 사서교육문화과장 김욱환▶관광산업정책과장 유병채

◆행정안전부<실장급 전보>▶재난안전조정관 배진환▶재난관리실장 김계조▶지방자치인재개발원장 박병호▶광주광역시 행정부시장 정종제<국장급 전보>▶중앙재난안전상황실장 전만권▶재난복구정책관 이상권<과장급 전보>▶환경원자력협업담당관 신상용▶재난정보통신과장 이동춘▶국가민방위재난안전교육원 기획협력과장 임경호

◆고용노동부<국장급 전보>▶정책기획관 선우정택

◆국토교통부<국장급 전보>▶토지정책관 박무익

◆보건복지부<과장급 승진 및 전보>▶감사관실 복지급여조사담당관 민영신▶보건의료정책실 질병정책과장 김기남▶건강보험정책국 보험평가과장 홍정기▶건강정책국 건강정책과장 이재용▶건강정책국 건강증진과장 정영기▶보건산업정책국 보건산업정책과장 임숙영▶사회복지정책실 복지정책과장 배금주▶사회복지정책실 기초생활보장과장 노정훈▶사회복지정책실 지역복지과장 양동교▶장애인정책국 장애인정책과장 이상진▶장애인정책국 장애인서비스과장 성재경▶사회보장위원회사무국 사회보장총괄과장 김혜선▶인구정책실 노인정책과장 강민규▶요양보험제도과장 최종희▶질병관리본부 장기이식관리과장 변효순▶질병관리본부 연구기획과장 이영재▶국립부곡병원 서무과장 송병일

◆환경부<국장급 승진>▶정책기획관 금한승<과장급 전보>▶기획조정실 기획재정담당관 오일영▶대기환경정책관실 대기환경과장 이주창▶대기환경정책관실 교통환경과장 이형섭▶기후변화정책관실 기후경제과장 김정환

◆해양수산부<국장급 신규임용>▶장관정책보좌관 문구상

◆금융위원회▶자본시장조사단장 이윤수<서기관 승진>▶산업금융과 전수한▶은행과 김성진▶중소금융과 최치연

◆기상청<고위공무원단 교육 파견>▶국가공무원인재개발원 고위정책과정 장동언<3급 교육 파견>▶국립외교원 글로벌리더십과정 권오웅<4급 교육 파견>▶세종연구소 국가전략연수과정 박경희

◆농촌진흥청<고위공무원 승진>▶국립농업과학원 농업생물부장 이건휘<고위공무원 전보>▶기술협력국장 이지원

◆방위사업청<고위공무원 승진>▶일반직고위공무원 원종대

◆경기대▶휴먼인재융합대학장 이경영▶지식정보서비스대학장 홍봉규▶융합과학대학장 이재권▶창의공과대학장 최병정

◆한국항공대▶대학원장 송용규▶교무처장 김종선▶학생처장 정영호▶입학처장 김원규▶기획처장 이윤철

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