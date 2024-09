"우리 속담으로 하면 우물가에서 숭늉 찾는 격이다."

문재인 대통령은 17일 평창에서 남북 정상회담과 관련한 내외신 기자들의 질문에 "많은 기대를 하는 것으로 알고 있지만 마음이 급한 것 같다"며 이같이 말했다. 남북 정상회담은 북·미 대화와 맞물려 진행돼야 한다는 '톱니바퀴론'을 분명히 한 것이다.

그렇다면 문 대통령이 "우물가에서 숭늉 찾기"라고 말한 부분은 외신에서 어떻게 번역됐을까.

미국 블룸버그통신은 "looking for scorched-rice water at a stone well(숭늉을 돌우물에서 찾는다)"이라며 '우물에서 숭늉'이라는 표현을 그대로 살렸다. 숭늉은 영어로 scorched-rice water라고 한다.

미국 USA투데이는 "it's too early(너무 이르다)"라고 했으며, 워싱턴포스트 역시 "it is a bit too early(조금 이르다)"라며 비슷한 표현을 사용했다.

