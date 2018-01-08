[인사] 기획재정부 外

◆기획재정부▶국유재산심의관 윤성욱
◆과학기술정보통신부<과장급 전보>▶통신자원정책과장 정재훈▶혁신행정담당관 정민원
◆보건복지부▶보건의료정책실 한의약정책관 이태근▶사회보장위원회 사무국장 김서중▶기획재정부 근무 강완구
◆국세청[대전지방국세청]<행정사무관 전보>▶충주세무서 운영지원과장 김규완▶〃개인납세과장 김민수▶〃재산법인납세과장 김몽경▶제천세무서 세원관리과장 이관수▶공주세무서 개인납세과장 이종길▶〃재산법인납세과장 김종문▶논산세무서 운영지원과장 정진호▶〃개인납세과장 안주훈▶〃재산법인납세과장 박배영▶보령세무서 세원관리과장 박춘자▶서산세무서 개인납세과장 장기만▶〃재산법인납세과장 정효근▶예산세무서 세원관리과장 백세현▶천안세무서 운영지원과장 홍석연▶〃개인납세1과장 이기자▶〃재산세과장 곽광호▶아산세무서 재산법인납 과장 김재천▶〃 납세자보호담당관 형병창<세무서 과장급 직무대리 발령>▶동청주세무서 납세자보호담당관 최은경▶영동세무서 운영지원과장 한태임▶서산세무서 운영지원과장 우철윤▶홍성세무서 운영지원과장 천병선▶아산세무서 운영지원과장 이규진[광주지방국세청]<복수직서기관 전보>▶납세자보호담당관 김태열▶송무과장 이종학<행정사무관 전보>▶감사관 한재갑▶개인납세1과장 백계민▶개인납세2과장 정장호▶법인납세과장 김경곤▶전산관리팀장 손재명▶징세과장 김시형▶조사1국조사관리과장 나종선▶조사1국조사2과장 장충길▶조사2국조사관리과장 노현탁▶조사2국조사1과장 김병성▶조사2국조사2과장 박성열▶북광주세무서 운영지원과장 양옥철▶〃개인납세1과장 임채동▶〃개인납세2과장 장영수▶〃재산세과장 윤일용▶〃법인납세과장 최창서▶〃납세자보호담당관 정길호▶서광주세무서 개인납세1과장 모계완▶〃법인납세과장 김애숙▶〃 조사과장 조상현▶〃광산지서장 박병기▶군산세무서 조사과장 라용기▶전주세무서 운영지원과장 양종명▶〃재산법인납세과장 김정중▶〃납세자보호담당관 김점수▶북전주세무서 개인납세과장 김상연▶〃재산법인납세과장 조성균▶〃조사과장 이승곤▶〃진안지서장 정진오▶익산세무서 운영지원과장 서귀환▶〃조사과장 백운영▶〃납세자보호담당관 신명신▶〃김제지서장 기종진▶정읍세무서 재산법인납세과장 양천일▶남원세무서 운영지원과장 정청운▶목포세무서 운영지원과장 이유근▶〃개인납세1과장 엄호만▶〃개인납세2과장 임호풍▶〃재산법인납세과장 양길호▶〃조사과장 서영철▶나주세무서 운영지원과장 김대학▶해남세무서 운영지원과장 조재봉▶〃세원관리과장 김용길▶〃강진지서장 신경오▶순천세무서 납세자보호담당관 김성용▶여수세무서 납세자보호담당관 이희범<세무서 과장급 직무대리 발령>▶군산세무서 개인납세과장 강신웅▶〃납세자보호담당관 강은호▶익산세무서 재산법인납세과장 류장곤▶정읍세무서 운영지원과장 신현서▶목포세무서 납세자보호담당관 이선구▶순천세무서 개인납세2과장 김주원[대구지방국세청]<복수직서기관 전보>▶납세자보호담당관 공창석▶경주세무서 영천지서장 김상현<행정사무관 전보>▶운영지원과장 이상락▶감사관 김진업▶개인납세2과장 오주석▶법인납세과장 조승현▶전산관리팀장 변호춘▶징세과장 윤재복▶체납자재산추적과장 백희태▶조사1국조사관리과장 김기우▶조사1국조사1과장 최원수▶조사2국조사관리과장 이범락▶조사2국조사1과장 서명숙▶동대구세무서 운영지원과장 이병탁▶〃개인납세2과장 김석주▶〃재산세과장 손준호▶〃법인납세과장 김남목▶수성세무서 운영지원과장 박수철▶〃개인납세1과장 백종규▶〃개인납세2과장 임종철▶〃조사과장 박상호▶〃납세자보호담당관 오재환▶〃서대구세무서조사과장 김중규▶〃납세자보호담당관 이숙희▶남대구세무서 재산세과장 황동율▶〃 납세자보호담당관 정동훈▶북대구세무서 운영지원과장 윤혁진▶〃개인납세2과장 오천석▶〃조사과장 권용우▶〃납세자보호담당관 황재분▶경산세무서 개인납세과장 이종오▶경주세무서 개인납세과장 이원주▶포항세무서 조사과장 김대중▶〃납세자보호담당관 이기훈▶〃울릉지서장 김성협▶영덕세무서 운영지원과장 신유환▶〃울진지서장 김석수▶안동세무서 세원관리과장 김일우▶〃의성지서장 신영진▶구미세무서 운영지원과장 박정숙▶〃개인납세2과장 김성열▶〃조사과장 김사성▶상주세무서 운영지원과장 이재영▶영주세무서 세원관리과장 김기무[부산지방국세청]<복수직서기관 전보>▶전산관리팀장 유수호▶체납자재산추적과장 이한동▶조사1국조사2과장 이민수▶조사2국조사관리과장 이동준▶조사2국조사1과장 최상호▶조사2국조사2과장 배민규▶통영세무서 거제지서장 이호민<행정사무관 전보>▶운영지원과 김종진 김용정▶납세자보호담당관실 이재영▶개인납세1과 정철규▶개인납세2과장 이용규▶개인납세2과 진우영▶법인납세과 이병진▶송무과 권영록▶조사1국조사관리과 정도식▶조사1국조사3과장 이종현▶조사2국조사관리과 허종▶조사2국조사3과장 손해수▶중부산세무서 운영지원과장 이봉선▶〃개인납세과장 박혜경▶〃납세자보호담당관 이순복▶서부산세무서 재산법인납세과장 안용희▶부산진세무서 개인납세2과장 김주곤▶〃조사과장 김현길▶수영세무서 개인납세1과장 신경애▶〃재산법인납세과장 박희술▶해운대세무서 조사과장 오이탁▶〃납세자보호담당관 이영우▶북부산세무서 운영지원과장 조관운▶〃개인납세1과장 신관호▶〃개인납세2과장 하태일▶〃개인납세3과장 조덕래▶동래세무서 개인납세1과장 이창용▶〃납세자보호담당관 임신자▶금정세무서 운영지원과장 문도형▶〃재산세과장 이재승▶〃법인납세과장 권오식▶〃 조사과장 김필근▶양산세무서 운영지원과장 윤상봉▶〃재산세과장 정재한▶〃법인납세과장 권덕안▶〃조사과장 김동현▶〃납세자보호담당관 정지윤▶동울산세무서 조사과장 임영주▶마산세무서 운영지원과장 이원남▶〃개인납세2과장 전길영▶〃조사과장 김구수▶〃납세자보호담당관 조점제▶창원세무서 운영지원과장 유진호▶〃개인납세1과장 이준호▶창원세무서 개인납세2과장 구석연▶〃조사과장 우영진▶김해세무서 운영지원과장 정일선▶〃개인납세2과장 공명호▶〃재산세과장 이묘연▶〃법인납세과장 손영삼▶〃납세자보호담당관 신기준▶〃밀양지서장 류재탁▶통영세무서 세원관리과장 김유신▶진주세무서 재산법인납세과장 김양수▶〃사천지서장 진경구▶제주세무서 재산세과장 현상권▶〃서귀포지서장 강상염<세무서 과장급 직무대리 발령>▶징세과 임종훈▶조사2국조사3과 최치환▶서부산세무서 운영지원과장 정학순▶부산진세무서 운영지원과장 염귀남▶수영세무서 운영지원과장 남칠현▶양산세무서 개인납세과장 장영일▶울산세무서 운영지원과장 왕춘근▶〃 개인납세2과장 임형수▶동울산세무서 개인납세2과장 조성호▶〃납세자보호담당관 권혁용▶통영세무서 운영지원과장 이화명▶〃납세자보호담당관 김영걸▶진주세무서 운영지원과장 최찬배▶〃조사과장 최승일▶제주세무서 운영지원과장 양회수▶〃개인납세2과장 이강석▶〃납세자보호담당관 심정식[국세공무원교육원]<행정사무관 전보>▶교육지원과 정하용▶〃류동현▶교육기획과 김병로 ▶〃윤윤오▶교수과 정상봉 ▶〃강경배 박영표[국세상담센터]<복수직서기관 전보>▶인터넷방문상담1팀장 김진철<행정사무관 전보> ▶업무지원팀장 윤석태▶고객만족팀장 조중현▶전화상담3팀장 박종형<세무서 과장급 직무대리 발령>▶전화상담1팀장 김용재▶인터넷방문상담2팀장 변영희[국세청주류면허지원센터]▶세원관리지원과장 신승환[타부처 파견 등]▶국무조정실 문영한▶기획재정부(재정정보공개추진단) 김정흠▶기획재정부(세제실) 안성희 김종락 문병갑 이권형 정호 조상훈 권오현 전준희 윤민정▶금융위원회 최창근 이범석▶행정안전부 김영효▶서울고등법원 박형민▶광주고등법원 진용훈▶대구고등법원 변월수▶부산고등법원 이영환▶서울행정법원 김종수▶행정안전부 전태영
◆관세청<부이사관 승진>▶운영지원과장 신현은<과장급 승진>▶관세국경관리연수원 교수부장 윤선덕▶인천세관 심사국장 유광수▶인천세관 감시국장 송석범▶창원세관장 하남기
◆병무청<과장급(승진임용)>▶규제개혁법무담당관 백종훈▶자원관리과장 오찬석▶대구·경북지방병무청 병역판정관 김은순▶광주·전남지방병무청 병역판정관 송태의<과장급(전보)>▶기획재정담당관 김주영▶혁신행정담당관 정제원▶병역판정검사과장 이관연▶병역조사과장 정복양▶현역입영과장 최규석▶현역모집과장 이영희▶동원관리과장 김종철▶사회복무정책과장 서창률▶사회복무관리과장 임태군▶병역공개과장 황영석▶경인지방병무청 경기북부지청장 최재숙▶사회복무연수센터장 김용두▶병무민원상담소장 이기▶부산지방병무청 병역판정관 정명근▶경인지방병무청 병역판정관 한석희▶대전·충남지방병무청 병역판정관 이계용
◆산림청<과장급 전보>▶수목원조성사업단 기획과장 최은형▶영주국유림관리소장 한창술▶국립산림과학원 연구지원과장 박동희
◆해양경찰청<경정 승진>▶목포서 해양안전과 정명호▶대변인 양종환▶부산서 경비구조과 하병철▶교육원 교육지원과 이헌곤▶서해청 기획운영과 문제길▶동해서 장비관리과 박치영▶완도서 수사과 최광배▶태안서 313함 이환호▶군산서 322함 정영길▶수사정보국 정보과 박현용▶남해청 기획운영과 안철준▶여수서 장비관리과 김수봉▶부산서 P-135정 박범수▶군산서 3013함 임재욱▶울산서 300함 박종배▶속초서 경비구조과 신경진▶서귀포서 506함 고동수▶본청(파견) 한상규▶통영서 경비구조과 임채현▶서해청 구조안전과 김민철▶수사정보국 정보과 문지현▶수사정보국 형사과 서행석▶통영서 장비관리과 김길규▶중부청 서특단 502함 오영택▶남해청 수사정보과 김광진▶동해청 기획운영과 정대승▶교육원 인재개발과 허현▶감사담당관 채호석▶평택서 장비관리과 김동진▶경비국 해상교통관제과 전병재▶인천서 백령파출소 박은철▶장비기술국 장비관리과 박재호▶중부청 특공대 이철수▶중앙해양특수구조단 정홍관▶기획조정관 인사담당관 박대웅▶제주청 특공대 박원부▶부안서 315함 이영완▶서해청 항공단 강진홍
◆경기도▶안양부시장 이진찬▶정보화정책관 백성주▶서울사무소장 최은석
◆경북도▶2급 승진 김남일▶3급 승진 김세환 김주령 임성희 이장식 조성희 이원경▶4급 승진 강석훈 김일곤 김종헌 박재구 이장준 이희주 천정창 한승환 황영호 권진철 박노선 정진환 오동희 안효상 신용습 김현옥▶도민안전실장 김남일▶환동해지역본부장 이원열▶농축산유통국장 김주령▶동해안전략산업국장 김세환▶경북대 파견 임성희▶교육파견 이장식 조성희▶복지건강국장 직무대리 이원경▶일자리경제산업실장 송경창▶자치행정국장 민인기▶문화관광체육국장 김병삼▶해양수산국장 김경원▶공무원교육원장 이영석▶국외훈련 박성수▶교육파견 김종수 김상철 김호진▶예산담당관 김일곤▶중소벤처기업과장 강석훈▶생활경제교통과장 박재구▶경제자유구역청 파견 천정창▶해양수산부 파견 김종헌▶교육파견 이희주 이장준 황영호 한승환▶토지정보과장 안효상▶정보통신과장 직무대리 권진철▶독도정책과장 직무대리 정진환▶축산기술연구소장 직무대리 박노선▶어업기술센터소장 직무대리 오동희▶농업기술원 농업환경연구과장 신용습▶농업기술원 생활지원과장 김현옥▶정책기획관 김성학▶대변인 송덕만▶의회사무처 총무담당관 이동욱▶의회사무처 의사담당관 이만▶소통협력담당관 이병월▶여성가족정책관 정규식▶인재개발정책관 조흥구▶도청신도시추진단장 강성익▶세정담당관 송인엽▶혁신법무담당관 강병일▶공항추진기획단장 전영하▶안전정책과장 유창근▶사회재난과장 강진태▶일자리청년정책관 전강원▶과학기술정책과장 정성현▶미래융합산업과장 정희석▶사회적경제과장 박찬우▶국제통상과장 이상학▶새마을봉사과장 김유철▶문화예술과장 이강창▶문화융성사업단장 유수호▶문화유산과장 김진원▶체육진흥과장 안장락▶농업정책과장 임주승▶FTA농식품유통대책단장 장선중▶축산정책과장 남진희▶환경정책과장 김기덕▶도시계획과장 권태인▶균형발전사업단장 차윤호▶도로철도공항과장 노훈탁▶종합행정지원과장 이창재▶동해안정책과장 임현성▶원자력정책과장·에너지산업과장 김승열▶의회운영수석전문위원 김동진▶공무원교육원 교육운영과장 김완식▶보건환경연구원 총무과장 장성섭▶농업자원관리원장 백영길▶산림자원개발원장 신기훈▶농업기술원 작물육종과장 권태영▶농업기술원 원예경영연구과장 권태룡▶농업기술원 지원기획과장 정용선▶교육파견 강돈영 조광래 정현표 한재성 정중태 박동엽
◆전북도<국장급>▶환경녹지국장 이승복▶경제산업국장 나석훈▶새만금추진지원단장 임민영▶공무원교육원장 신동원<과장급>▶인권센터장 장경운▶세계잼버리추진단장 박현규▶안전정책관 이태현▶회계과장 송현숙▶농촌활력과장 김성관▶축산과장 김창열
◆강원 강릉시▶경로복지과장 심교욱▶여성가족과장 직무대리 유영애▶미래도시과장〃김용남▶도시재생과장 직대 장찬영▶송정동장〃이원근
◆구리시<4급>▶보건소장 신현관▶안전도시국장 유동혁▶환경관리사업소장 오세영