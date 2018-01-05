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사회 사회일반

[인사] 과학기술정보통신부 外

중앙일보

입력

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종합 23면

◆과학기술정보통신부<국장급 전보>▶연구개발투자심의국장 강건기▶성과평가정책국장 이태희

◆국회예산정책처<임용>▶추계세제분석실 조세분석심의관(부이사관) 최미희

◆공정거래위원회<과장급 파견>▶대법원 고용휴직 김성균<과장급 전보>▶공정거래위원회 이용수

◆국세청[국세청]<복수직 서기관 전보>▶정보보호팀 신영재<행정사무관 전보>▶혁신정책담당관실 조창우 김광대▶기획재정담당관실 강정훈▶국세통계담당관실 이인희▶전산운영담당관실 윤종현▶정보개발1담당관실 이기각▶정보보호팀 최창원▶감찰담당관실 송원영▶감찰담당관실 조환연▶납세자보호담당관실 채규일▶심사1담당관실 임식용 박광룡 김재민▶심사2담당관실 장영서▶국제세원관리담당관실 김성한▶역외탈세정보담당관실 임병훈 조성인 김지훈 김정태▶상호합의팀 손종욱▶상호합의팀 안수아▶법령해석과 황종대 김종성▶세정홍보과 성병규▶소득세과 김성범▶전자세원과 손진호▶원천세과 서승희▶소비세과 이완희▶상속증여세과 전봉준▶자본거래관리과 김태훈▶조사기획과 이태연▶조사1과 송평근 한상현▶조사2과 홍영표▶국제조사과 박남규▶국제조사과 박성준▶조사분석과 김병철▶소득지원과 오주희▶국세청 위찬필 유인선<전산사무관 전보>▶전산기획담당관실 윤소영▶부가가치세과 박재근▶부동산납세과 김명원[서울지방국세청]<복수직 서기관 전보>▶납세자보호담당관실 김학관▶개인납세2과 봉삼종▶송무2과 배상록▶조사2국조사1과 윤상철 이창남▶조사3국조사관리과 신석균▶조사3국조사2과 김왕성▶조사4국조사관리과 김용진▶국제조사1과 홍재필<행정사무관 전보>▶운영지원과 안동숙▶감사관실 임경환 고만수▶징세관실 강연성 맹충호▶첨단탈세방지담당관실 고주석 홍성미▶개인납세1과 김권▶개인납세2과 이용범▶법인납세과 곽종욱 송종철▶전산관리팀 안병태▶송무3과 김동영▶조사1국조사1과 이창훈▶조사1국조사1과 강천희▶조사1국조사2과 구성진 김일도▶조사1국조사3과 하신행▶조사2국조사관리과 김주연▶조사2국조사1과 정영혜▶조사2국조사2과 전진 정광준 이재호 김현승▶조사3국조사관리과 심재걸 김해영 한만준▶조사3국조사1과 최수빈 조범기▶조사3국조사2과 김성주 김성남 안경민▶조사3국조사3과 이관노▶조사4국조사관리과 김동재 윤찬구▶조사4국조사1과 장찬용▶조사4국조사2과 김봉규 김지연 신재완▶조사4국조사3과 이철재▶국제조사관리과 고명효 김헌국 류승중▶국제조사1과 이우진▶국제조사2과 진선조▶ 종로세무서 개인납세1과장 이성일▶〃조사과장 최용복▶중부세무서 운영지원과장 장성기▶〃재산법인납세과장 정재영▶〃조사과장 김동기▶남대문세무서 운영지원과장 어기선▶〃재산법인납세과장 전재권▶〃조사과장 양기정▶용산세무서 운영지원과장 주도영▶〃법인납세과장 유창현▶〃조사과장 김익남▶〃납세자보호담당관 이윤옥▶성북세무서 운영지원과장 이종민▶〃개인납세1과장 이춘식▶서대문세무서 운영지원과장 이명진▶은평세무서 운영지원과장 안병일▶〃개인납세1과장 권오건▶〃개인납세2과장 김형기▶〃조사과장 나용호▶〃납세자보호담당관 신상연▶마포세무서 운영지원과장 민병조▶〃개인납세1과장 서원식▶마포세무서 재산세과장 이명희▶영등포세무서 운영지원과장 한예환▶〃법인납세1과장 박원진▶〃납세자보호담당관 이영숙▶양천세무서 운영지원과장 황장순▶〃법인납세과장 김문훈▶〃조사과장 소섭▶구로세무서 개인납세1과장 이성수▶〃재산세과장 윤용우▶〃법인납세과장 김기석▶〃조사과장 이호용▶〃납세자보호담당관 장정순▶동작세무서 개인납세1과장 최용근▶금천세무서 운영지원과장 오시원▶〃개인납세1과장 김동우▶〃 개인납세2과장 송오섭▶〃납세자보호담당관 이상길▶관악세무서 개인납세1과장 최승관▶〃개인납세2과장 서재기▶〃재산법인납세과장 한철승▶〃조사과장 이동균▶〃납세자보호담당관 윤일호▶강남세무서 개인납세2과장 이용만▶강남세무서 재산세2과장 김보석▶〃납세자보호담당관 김태윤▶삼성세무서 개인납세1과장 윤가현▶〃개인납세2과장 박철규▶〃법인납세2과장 이운주▶〃납세자보호담당관 이완주▶반포세무서 개인납세1과장 임준빈▶〃법인납세과장 이종득▶서초세무서 운영지원과장 박성기▶〃개인납세2과장 노영애▶〃법인납세1과장 유달상▶역삼세무서 운영지원과장 표삼미▶〃개인납세1과장 김두복▶〃재산세과장 김영국▶〃법인납세1과장 김정수▶〃조사과장 권영진▶〃납세자보호담당관 노동승▶성동세무서 개인납세2과장 김형래▶〃개인납세3과장 서영상▶〃재산세1과장 김주석▶〃재산세2과장 이호규▶동대문세무서 개인납세2과장 강찬호▶〃조사과장 윤기성▶중랑세무서 운영지원과장 박찬주▶〃개인납세1과장 백승원▶〃개인납세2과장 박잠득▶도봉세무서 운영지원과장 양희상▶〃개인납세1과장 이병길▶〃조사과장 김태석▶〃납세자보호담당관 이미경▶강동세무서 개인납세1과장 김정동▶〃개인납세2과장 김정미▶〃조사과장 임병국▶송파세무서 운영지원과장 김재균▶〃개인납세1과장 양희욱▶〃개인납세2과장 양형란▶〃재산세과장 오세삼▶〃법인납세과장 민진기▶〃조사과장 김오곤▶잠실세무서 운영지원과장 황길선▶〃개인납세2과장 채희영▶노원세무서 운영지원과장 김일환▶〃개인납세2과장 전우식<세무서과장급 직무대리 발령>▶국제조사2과 강민성<전산사무관 전보>▶반포세무서 개인납세2과장 우연희▶도봉세무서 개인납세2과장 정기숙<공업사무관 전보>▶중랑세무서 납세자보호담당관 김영수[중부지방국세청]<복수직 서기관 전보>▶납세자보호1담당관실 최종열▶개인납세2과 우창용▶체납자재산추적과 노익환▶조사1국조사2과 황문호▶조사2국조사1과 구본윤▶조사3국조사1과 함민규▶조사4국조사1과 김상철▶조사4국조사3과 홍순택▶경기광주세무서 하남지서장 김형삼▶포천세무서 동두천지서장 방기천<행정사무관 전보>▶운영지원과 김희숙▶운영지원과 이삼기▶감사관실 박영인▶납세자보호2담당관실 홍명자▶개인납세1과 정윤길▶개인납세2과 박옥임▶전산관리팀 안응석▶송무과 박노헌▶조사1국조사1과 유상화▶조사1국조사2과 최환영 이응기▶조사1국국제거래조사과 허오영 김정중 조윤석 명승철▶조사2국조사관리과 박권조 안병진 이춘호 김진숙▶조사2국조사1과 이동진▶조사2국조사1과 남수진▶조사2국조사2과 성일모▶조사3국조사1과 양순석▶조사3국조사1과 강희▶조사3국조사2과 송명섭▶조사4국조사1과 서기열▶조사4국조사2과 전주석 한수길 이율배▶조사4국징세송무팀 김상원▶조사4국운영지원팀장 이정태▶인천세무서 운영지원과장 신미순▶〃개인납세1과장 신용정 ▶〃개인납세2과장 김이준▶〃재산세과장 이승규▶〃조사과장 이선재▶북인천세무서 운영지원과장 정철환▶〃개인납세2과장 노유경▶〃법인납세과장 성봉진▶〃조사과장 김병섭▶서인천세무서 개인납세1과장 이석원▶〃개인납세2과장 정은지▶〃재산법인납세과장 이형재▶〃조사과장 국중현▶〃납세자보호담당관 김영기▶남인천세무서 개인납세2과장 최정현▶〃재산세과장 이상무▶〃조사과장 임상헌▶〃납세자보호담당관 이범구▶김포세무서 조사과장 조원섭▶〃납세자보호담당관 신영규▶부천세무서 운영지원과장 이중호▶〃개인납세2과장 손혜림▶〃조사과장 최동균▶안양세무서 운영지원과장 강효숙▶〃개인납세1과장 최욱진▶동안양세무서 운영지원과장 이경희▶〃법인납세과장 이기연▶〃조사과장 박광진▶〃납세자보호담당관 정휴진▶안산세무서 재산세과장 이상용▶〃법인납세과장 최근식▶수원세무서 운영지원과장 함명자▶〃개인납세2과장 정영환▶동수원세무서 운영지원과장 조봉현▶화성세무서 조사과장 남중경▶〃납세자보호담당관 박경환▶평택세무서 개인납세1과장 허용래▶〃개인납세2과장 백지선▶성남세무서 재산법인납세과장 이일재▶〃조사과장 김홍제▶〃납세자보호담당관 김학인▶분당세무서 개인납세1과장 허성원▶〃재산세과장 권오직▶〃법인납세과장 손연국▶〃조사과장 배세영▶〃납세자보호담당관 김동언▶이천세무서 개인납세2과장 정민양▶〃조사과장 박충열▶경기광주세무서 재산법인납세과장 장혁배▶〃조사과장 권영춘▶의정부세무서 개인납세1과장 김철수▶〃재산법인납세과장 전태규▶〃 조사과장 송찬규▶포천세무서 운영지원과장 장영란▶〃재산법인납세과장 유재철▶남양주세무서 개인납세3과장 손규상▶〃재산세과장 이정윤▶〃법인납세과장 정성우 ▶〃 납세자보호담당관 조춘옥▶고양세무서 개인납세2과장 장재환▶〃조사과장 이주석▶〃납세자보호담당관 이원만▶동고양세무서 운영지원과장 조은아▶〃개인납세과장 황민호▶〃납세자보호담당관 윤상근 ▶파주세무서 운영지원과장 김현호▶〃개인납세과장 국우진▶〃조사과장 임석규 ▶시흥세무서 개인납세1과장 이양희▶〃납세자보호담당관 강의순 ▶광명세무서 운영지원과장 황연실▶〃재산법인납세과장 김진용 ▶용인세무서 개인납세1과장 정흥식▶〃 개인납세2과장 이장기▶〃재산세1과장 이희용▶〃재산세2과장 김안섭▶〃조사과장 이금동▶〃납세자보호담당관 이재규 ▶기흥세무서 운영지원과장 이진우▶〃개인납세과장 최병구▶〃납세자보호담당관 이필규▶춘천세무서 운영지원과장 김형일▶〃조사과장 이화수▶〃납세자보호담당관 김덕은▶홍천세무서 운영지원과장 한철희▶원주세무서 운영지원과장 김재호▶〃개인납세과장 문경호▶영월세무서 운영지원과장 최찬민▶삼척세무서 세원관리과장 김천수 ▶〃태백지서장 이성협▶강릉세무서 운영지원과장 조구영▶〃개인납세과장 류해상<세무서 과장급 직무대리 발령>▶조사3국조사관리과 전정영▶남인천세무서 운영지원과장 이미진▶〃개인납세1과장 윤지환▶원주세무서 납세자보호담당관 이철[대전지방국세청]<복수직 서기관 전보>▶감사관 이강수▶법인납세과장 박우용▶체납자재산추적과장 조성택▶예산세무서당진지서장 이덕희<행정사무관 전보>▶개인납세1과장 김성민▶전산관리과장 김현종▶징세과장 허남승▶조사1국조사1과장 남일리▶조사1국조사2과장 조만식▶조사1국조사3과장 장성우▶대전세무서 운영지원과장 한희석▶〃개인납세2과장 김상민▶서대전세무서 개인납세1과장 양용산▶〃조사과장 김종관▶〃납세자보호담당관 하헌석▶북대전세무서 운영지원과장 김양래▶세종세무서 개인납세1과장 김진배▶〃재산법인납세과장 김봉태▶청주세무서 운영지원과장 박석민▶〃조사과장 김완구▶동청주세무서 재산법인납세과장 서민덕▶〃조사과장 김선문 (※지면 사정상 싣지 못한 인사는 6일자에 게재합니다)

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