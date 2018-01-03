[인사] 기획재정부 外

◆기획재정부▶국제조세제도과장 김정홍▶기업환경과장 이승한
◆외교부[공관장 인사]<대사>▶주교황청대사 이백만▶주노르웨이대사 박금옥▶주독일대사 정범구▶주동티모르대사 이친범▶주라오스대사 신성순▶주리비아대사 최성수▶주마다가스카르대사 임상우▶주멕시코대사 김상일▶주미얀마대사 이상화▶주스리랑카대사 이헌▶주스웨덴대사 이정규▶주스위스대사 권해룡▶주아르헨티나대사 임기모▶주아세안대사 김영채▶주아프가니스탄대사 이자형▶주에콰도르대사 이영근▶주에티오피아대사 임훈민▶주우루과이대사 황성연▶주이스라엘대사 최용환▶주인도대사 신봉길▶주캄보디아대사 오낙영▶주터키대사 최홍기▶주투르크메니스탄대사 진기훈▶주파키스탄대사 곽성규▶주페루대사 조준혁▶주프랑스대사 최종문▶주피지대사 조신희▶주필리핀대사 한동만▶주헝가리대사 최규식<총영사>▶주삿포로총영사 박현규▶주상파울루총영사 김학유▶주상하이총영사 박선원▶주선양총영사 임병진▶주청두총영사 장제학▶주칭다오총영사 박진웅▶주함부르크총영사 신성철▶주호치민총영사 임재훈▶주홍콩총영사 김원진▶주히로시마총영사 김선표
◆과학기술정보통신부<과장급>▶감사담당관 박노재▶정보활용지원팀장 이영철
◆과학기술정보통신부 우정사업본부<고위공무원 전보>▶경영기획실장 손승현▶경인지방우정청장 이동형▶충청지방우정청장 홍만표▶전남지방우정청장 정진용▶전북지방우정청장 김성칠<3급 전보>▶우편정책과장 신대섭▶물류기획과장 김홍재▶금융총괄과장 박태희▶보험기획과장 김도균▶보험개발심사과장 이진영▶감사담당관 이동명▶서울관악우체국장 최상규▶여의도〃 김재목<4급 전보>▶경영성과정보담당관 김맹호▶소포사업과장 최승만▶국제사업과장 오형근▶우편집배과장 임성민▶예금사업과장 박한선▶예금증권운용과장 김승모▶예금대체투자과장 최충봉▶보험위험관리과장 김희중▶보험사업과장 권영란▶보험대체투자과장 김동주▶우정사업정보센터 우편정보과장 김성택▶서울지방우정청 우정사업국장 김군현▶〃사업지원국장 김영일▶서울중앙우체국장 김영호▶동대문〃 김낙현▶서울서초〃 조현진▶서울중랑〃 박기섭▶경인지방우정청 우정사업국장 천장수▶경인지방우정청 사업지원국장 박윤섭▶인천계양우체국장 김동혁▶남인천〃 황국선▶인천남동〃 윤순상▶성남분당〃 오기호▶부천〃 박병률▶용인〃 박종욱▶평택〃 송준현▶화성〃 신동희▶경기광주〃 조현호▶구리〃 권혁운▶부천우편집중국장 김상우▶안양우편집중국장 선향▶부산지방우정청 우정사업국장 김용원▶동래우체국장 김규영▶남부산우체국장 최재웅▶부산금정우체국장 심정보▶부산사하우체국장 윤원근▶양산우체국장 최종철▶부산우편집중국장 남철진▶부산영도우체국장 김기영▶동천안우체국장 진수동▶공주우체국장 이남훈▶전남지방우정청 우정사업국장 박종훈▶광주우체국장 박호열▶서광주우체국장 황백만▶광주광산우체국장 강명구▶목포우체국장 김석주▶순천우체국장 임영일▶광양우체국장 우홍철▶나주우체국장 김주열▶경북지방우정청 우정사업국장 이건호▶〃사업지원국장 김진만▶대구우체국장 오일태▶북대구우체국장 최무열▶대구수성우체국장 박성수▶포항우체국장 김원봉▶안동우체국장 권천조▶경산우체국장 김종환▶익산우체국장 장재혁▶강원지방우정청 우정사업국장 김영식▶춘천우체국장 박찬우▶동해우체국장 함기철▶속초우체국장 이동만▶제주우체국장 신유익
◆중소벤처기업부<부이사관 승진>▶장관비서관 김대희▶기획재정담당관 박치형<과장급 전보>▶대전충남중소벤처기업청장 홍진동▶시장상권과장 김정일▶경기지방중소벤처기업청 창업성장지원과장 윤종욱▶울산지방중소벤처기업청장 하인성▶기술혁신정책과장 김우순
◆고용노동부<전보>▶사회적기업과장 김윤태
◆국토교통부<과장급 전보>▶제주지방항공청장 장만희▶항공안전정책과장 정의헌▶부산지방항공청 안전운항국장 이종성▶〃항공관제국장 이원행▶서울지방국토관리청 수원국토관리사무소장 최영락▶국토지리정보원 공간영상과장 이부영▶〃운영지원과장 장구중▶원주지방국토관리청 건설관리실장 김광덕
◆해양수산부<과장급 전보>▶세월호후속대책추진단 기획총괄과장 윤상훈▶〃대외협력과장 나송진▶해양수산부 이상길▶인천지방해양안전심판원 수석조사관 김철홍
◆보건복지부<국장급>▶인구정책실 보육정책관 김상희<과장급>▶OECD 대한민국정책센터 파견근무 맹호영▶한국보건복지인력개발원 파견근무 임근찬▶기획조정실 통상협력담당관 남복현▶사회복지정책실 자립지원과장 방석배▶〃복지정보기획과장 신지명▶사회보장위원회사무국 사회보장조정과장 우경미▶질병관리본부 국립포항검역소장 이능교▶OECD 대한민국정책센터 파견근무 김덕곤