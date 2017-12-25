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사회 사회일반

[인사] 교육부 外

중앙일보

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종합 22면

◆교육부▶서울시 부교육감 김원찬▶전북대 사무국장 이동호▶군산대 사무국장 심민철▶한국교원대 사무국장 김천홍▶명예퇴직 금오공대 사무국장 박병태▶〃한밭대 사무국장 조일환

◆국토교통부<국장급 전보>▶공항항행정책관 김용석<과장급 전보>▶홍보담당관 강태석▶주택정비과장 유삼술▶부동산평가과장 한정희▶건설산업과장 박병석▶자동차운영보험과장 이상일▶물류정책과장 백현식▶간선도로과장 이상헌▶첨단도로안전과장 박연진▶부산지방국토관리청 하천국장 임배석▶공공주택본부(파견) 이병훈 김영혜▶공공기관지방이전추진단(파견) 오성익

◆금융위원회<임명>▶증권선물위원회 상임위원 김학수<전보>▶기획조정관 김정각▶중소서민금융정책관 최준우

◆경찰청<총경급 전보>[본청]▶홍보담당관 김진홍▶재정담당관 권혁준▶자치경찰TF팀장 김성희▶경찰위원회 정채민▶경찰개혁추진TF팀장 이화섭▶인권침해사건 진상조사위원회 실무지원팀장 박민영▶감찰담당관 박지영▶감사담당관 박기태▶경무담당관 김숙진▶장비담당관 정병권▶범죄예방정책과장 우철문▶생활질서과장 김종민▶여성청소년과장 김항곤▶성폭력대책과장 박창호▶수사기획과장 윤승영▶형사과장 최주원▶수사과장 최승렬▶특수수사과장 박정보▶수사구조개혁1팀장 이형세▶〃2팀장 장성원▶수사제도개편1팀장 도준수▶〃2팀장 최종혁▶사이버안전과장 유재성▶디지털포렌식센터장 송준섭▶과학수사담당관 곽순기▶범죄분석담당관 김광식▶교통운영과장 홍석기▶경비과장 임종하▶경호과장 김소년▶항공과장 연명흠▶위기관리센터장 전순홍▶정보1과장 마경석▶정보2과장 강상길▶정보4과장 윤시승▶보안1과장 유윤상▶보안2과장 김성완▶보안3과장 임홍기▶보안4과장 조병노▶외사기획과장 백동흠▶외사정보과장 강복순▶국제협력과장 전용찬[경찰대학]▶운영지원과장 김병찬▶교무과장 이병귀▶기획협력과장 조성호▶학생과장 한원횡▶경찰대학 개혁TF팀장 송원영▶치안정책연구소 기획운영과장 노재호[경찰교육원]▶운영지원과장 최성영▶학생과장 정방원[중앙경찰학교]▶운영지원과장 직무대리 박진성▶교무과장 직무대리 이용욱▶학생과장 이임걸[경찰수사연수원]▶운영지원과장 이재승[경찰병원]▶총무과장 진종근[서울지방경찰청]▶홍보담당관 박우현▶경무과장 김수환▶정보화장비과장 남정현▶경무과 윤규근 오익현 나영민▶생활질서과장 엄명용▶112종합상황실장 박동수▶여성청소년과장 이동환▶지하철경찰대장 조희련▶수사과장 박성주▶사이버안전과장 이지춘▶과학수사과장 오승진▶광역수사대장 김성종▶지능범죄수사대장 곽정기▶수사과 모상묘▶교통관리과장 신윤균▶교통안전과장 최병부▶경비1과장 하원호▶경비2과장 강언식▶보안1과장 이상현▶보안2과장 엄기영▶1기동대장 박성민▶2기동대장 이민수▶3기동대장 양우철▶4기동대장 김원범▶5기동대장 정성일▶국회경비대장 임춘석▶101경비단 부단장 홍기현▶202경비대장 이수경▶중부서장 노규호▶종로서장 김준영▶남대문서장 엄성규▶서대문서장 고범석▶혜화서장 김주원▶용산서장 최성환▶동대문서장 김홍근▶마포서장 이종규▶영등포서장 오부명▶성동서장 한창훈▶광진서장 최익수▶서부서장 고평기▶관악서장 구재성▶강동서장 이범규▶종암서장 이준형▶구로서장 곽병우▶서초서장 김도형▶양천서장 손제한▶노원서장 임정주▶은평서장 이재영▶도봉서장 황창선▶수서서장 홍명곤[부산지방경찰청]▶홍보담당관 서호갑▶청문감사담당관 직무대리 우승관▶경무과장 김성수▶교통과장 류해국▶경비과장 양영석▶112종합상황실장 박중희▶생활안전과장 권창만▶여성청소년과장 김해주▶사이버안전과장 석봉구▶과학수사과장 방원범▶정보과장 박도영▶보안과장 정재화▶외사과장 류삼영▶중부서장 윤영진▶동래서장 김영일▶영도서장 김종구▶동부서장 정남권▶서부서장 윤경돈▶사상서장 신영대▶사하서장 박창식▶기장서장 정명시[대구지방경찰청]▶청문감사담당관 직무대리 손부식▶보안과장 김훈찬▶수사과장 박종문▶형사과장 이상탁▶경비교통과장 양명욱▶동부서장 손영진▶북부서장 박희룡▶수성서장 류영만▶달서서장 장호식[인천지방경찰청]▶홍보담당관 김봉운▶청문감사담당관 조상현▶경무과장 남경순▶정보화장비과장 정훈도▶경비교통과장 김민호▶112종합상황실장 류재화▶생활안전과장 조은수▶여성청소년과장 서연식▶수사과장 김철우▶형사과장 이창수▶정보과장 이상훈▶보안과장 조종림▶중부서장 조정필▶남부서장 김상철▶부평서장 강헌수▶삼산서장 이기주▶서부서장 이재홍▶계양서장 정지용[광주지방경찰청]▶홍보담당관 직무대리 이진수▶정보화장비과장 장영수▶보안과장 전준호▶112종합상황실장 김영창▶여성청소년과장 김홍균▶수사과장 임광문▶형사과장 정경채▶경비교통과장 정재윤▶동부서장 김재석▶북부서장 양우천[대전지방경찰청]▶청문감사담당관 김종범▶정보화장비과장 박병규▶정보과장 심은석▶보안과장 차경택▶112종합상황실장 직무대리 김영호▶생활안전과장 직무대리 송인성▶수사과장 이동주▶형사과장 김재선▶경비교통과장 직무대리 남제현▶정부대전청사경비대장 직무대리 조정래▶중부서장 안태정▶동부서장 서정권▶서부서장 김재훈▶둔산서장 박종민▶유성서장 이동기[울산지방경찰청]▶홍보담당관 직무대리 이철수▶청문감사담당관 김인규▶경무과장 정창옥▶정보화장비과장 한흥수▶생활안전과장 직무대리 안현동▶수사과장 심태환▶중부서장 조중혁▶울주서장 허명구[경기남부지방경찰청]▶홍보담당관 박형준▶청문감사담당관 김원환▶경무과장 최규호▶교통과장 이철민▶경비과장 이동원▶생활안전과장 직무대리 김경진▶여성청소년과장 윤성혜▶형사과장 나원오▶사이버안전과장 김병록▶과학수사과장 송호림▶정보과장 오문교▶보안과장 이성재▶외사과장 김동락▶기동대장 김기동▶수원중부서장 안기남▶수원서부서장 김형섭▶안양동안서장 강대일▶안양만안서장 권기섭▶성남수정서장 한종욱▶안성서장 윤치원▶부천오정서장 전준열▶안산단원서장 심헌규▶안산상록서장 김대기▶시흥서장 이재술▶평택서장 김태수▶화성동부서장 이연태▶용인서부서장 양근원▶광주서장 권태민▶과천서장 최호열▶의왕서장 유승렬▶하남서장 강도희▶부천소사서장 유제열▶양평서장 김환권[경기북부지방경찰청]▶홍보담당관 전재희▶정보화장비담당관 직무대리 김도상▶112종합상황실장 직무대리 송유철▶생활안전과장 송호송▶여성청소년과장 서완석▶수사과장 송병선▶정보과장 직무대리 김종필▶보안과장 황재규▶의정부서장 오상택▶고양서장 강신걸▶일산동부서장 김성용▶일산서부서장 조용성▶파주서장 박상경▶양주서장 김낙동▶구리서장 변관수▶포천서장 김상우[강원지방경찰청]▶홍보담당관 김형기▶청문감사담당관 박경정▶정보화장비과장 최현순▶112종합상황실장 정진관▶생활안전과장 직무대리 최승호▶여성청소년과장 김진복▶수사과장 유철▶원주서장 박승환▶삼척서장 이화선▶영월서장 여진용▶인제서장 김호영▶철원서장 윤휘영▶화천서장 최인석

(※지면 사정상 싣지 못한 인사는 26일자에 게재합니다)

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