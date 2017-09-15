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사회 사회일반

[인사] 국세청 外

중앙일보

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종합 27면

◆국세청<행정사무관 승진>▶기획조정관실 창조정책담당관실 홍덕표▶기획재정담당관실 하상진▶국세통계담당관실 최명일▶전산정보관리관실 전산기획담당관실 선봉관▶정보보호팀 박해근▶감사관실 감사담당관실 김희대 조미희▶청렴세정담당관실 김두현 신규승 조민호▶납세자보호관실 납세자보호담당관실 이병주▶국제조세관리관실 국제협력담당관실 권순락 이준호▶국제세원관리담당관실 김종국▶역외탈세정보담당관실 이용후▶징세법무국 징세과 김우성 박추옥▶법무과 김태영▶법령해석과 김상인 김성기▶개인납세국 부가가치세과 박운영▶소득세과 하정권▶전자세원과 김영정▶법인납세국 법인세과 최수종▶소비세과 이승철 이창준▶자산과세국 부동산납세과 이강훈▶상속증여세과 강정호▶자본거래관리과 이정순▶조사국 조사기획과 김주식 노원철▶조사1과 권석주 조주환▶조사2과 문한별▶세원정보과 장필효 홍성훈▶조사분석과 김형준▶소득지원국 소득관리과 오창주▶청장실 이민창▶대변인실 윤광철▶운영지원과 강경관 전종희<서울지방국세청>▶감사관실 고광덕 김재백▶징세관실 황효숙▶납세자보호담당관실 조대현▶성실납세지원국 개인납세1과 이귀병▶개인납세2과 정소영▶법인납세과 임경미▶송무국 송무2과 이인선▶송무3과 정봉균▶조사1국 조사1과 노정택▶조사2과 김정섭▶조사3과 노수현 양동석▶조사2국 조사1과 유상화▶조사2과 고정선 양석재▶조사3국 조사관리과 박종무▶조사1과 박애자▶조사3과 조남철▶조사4국 조사관리과 윤종상▶조사1과 양덕열 이방원▶조사3과 풍관섭▶국제거래조사국 국제조사관리과 전왕기▶국제조사1과 유하수▶국제조사2과 최오동▶운영지원과 이동현▶남대문세무서 재산법인납세과 김연재▶서대문세무서 개인납세1과 이배인▶마포세무서 법인납세과 정동훈▶강서세무서 운영지원과 설경양▶금천세무서 개인납세1과 오흥수▶강남세무서 개인납세1과 최선숙▶역삼세무서 개인납세1과 정관성▶도봉세무서 개인납세1과 이병주▶강동세무서 개인납세1과 전순호▶송파세무서 법인납세과 배인수<중부지방국세청>▶감사관실 이봉숙▶납세자보호1담당관실 주원숙▶성실납세지원국 개인납세2과 유제연▶법인납세과 노중권▶징세송무국 징세과 김근수▶송무과 배향순▶조사1국 조사2과 남용우▶국제거래조사과 황선택▶조사2국 조사관리과 용환희▶조사1과 이양원▶조사3국 조사관리과 박춘성 이철형▶조사2과 김형준▶조사4국 조사1과 신상희 원정재▶운영지원과 육규한▶북인천세무서 개인납세1과 정철▶남인천세무서 개인납세1과 김기석▶수원세무서 개인납세1과 김종운▶이천세무서 개인납세1과 김연일▶의정부세무서 개인납세1과 오관택▶시흥세무서 개인납세1과 홍필성▶용인세무서 조사과 전용훈▶분당세무서 조사과 김정남▶속초세무서 세원관리과 신민호<대전지방국세청>▶납세자보호담당관실 박매라▶성실납세지원국 법인납세과 신동우▶조사1국 조사관리과 박현수▶조사2과 오승호▶조사2국 조사관리과 정한영▶운영지원과 최재명▶서대전세무서 개인납세2과 지영진▶제천세무서 세원관리과 김영덕▶논산세무서 운영지원과 이인근▶아산세무서 개인납세과 안승호<광주지방국세청>▶납세자보호담당관실 남애숙▶성실납세지원국 개인납세2과 박순희▶징세송무국 송무과 서옥기▶조사1국 조사관리과 손오석▶조사2국 조사관리과 배종일▶운영지원과 박진찬▶광주세무서 개인납세1과 정영곤▶익산세무서 개인납세과 김창연▶정읍세무서 납세자보호담당관실 김성수▶여수세무서 개인납세과 정일상

◆홍익대▶대외협력담당 부총장 양우석▶세종캠퍼스 부총장 김기수▶국제디자인전문대학원장 나건▶공과대학장 표창우▶서울캠퍼스 취업진로지원센터 소장 이진표▶미래인재센터 소장 오병두▶서울캠퍼스 성평등상담센터 소장 조희경▶세종캠퍼스 산학협력단장·벤처기업창업보육센터 소장 박경문▶세종캠퍼스 성평등상담센터 소장·세종캠퍼스 학생상담센터 소장 안정선▶세종캠퍼스 공학교육혁신센터 소장 이승희▶세종캠퍼스 기숙사감 강성열▶정보전산원 부장 옥창수▶홍보실 디자인연구실 책임교수 이연준▶세종캠퍼스 자율전공지원실 실장 장현재▶세종캠퍼스 교수학습지원센터 부소장 황순희

◆명지대▶자연캠퍼스 학생경력개발처 경력개발팀장·창업지원단 창업지원팀장 조용구▶미래융합대학 사회교육원 교학부 교학팀장·보육교사교육원 교학팀장 백상현▶인문캠퍼스 방목기초교육대학 교학팀장·자연캠퍼스 방목기초교육대학 교학팀장 양승대▶인문대학 교학팀장 이용빈

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