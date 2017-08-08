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사회 사회일반

[인사] 중앙미디어네트워크 外

중앙일보

입력

지면보기

종합 23면

◆중앙미디어네트워크<보임>▶법무팀장 이태호

◆국회[국회사무처]<부이사관 승진>▶홍보기획관 미디어담당관 김현중▶국제국 유럽아프리카과장 류동하▶법제실 행정법제과장 박병섭▶국제국 아시아태평양과 일본주재관 오웅▶보건복지위원회 입법조사관 이형진▶국토교통위원회〃이화실▶예산결산특별위원회〃임재금▶법제실 과학기술교육문화법제과장 최기도▶관리국 설비과장 유인산▶〃시설과장 이대열▶기획조정실 비상계획담당관 이강봉▶국회사무처 노형래<부이사관 전보>▶행정안전위원회 입법조사관 장영복▶정보위원회〃허문규 윤동준▶법제실 재정법제과장 정환철<서기관 승진>▶정무위원회 입법조사관 김성대▶기획재정위원회〃김수진▶법제사법위원회〃문은진▶정무위원회〃박준모▶국제국 의전과 양승희▶교육문화체육관광위원회 입법조사관 이정윤▶의사국 의정기록1과 이동준▶〃의정기록2과 한기수▶경호기획관 의회경호담당관실 이향준 장동석▶관리국 시설과 주정대 방송국 중계방송과 진호운<서기관 전보>▶행정안전위원회 입법조사관 서덕교▶보건복지위원회〃박기현▶국제국 아시아태평양과 중국주재관 김형진▶국토교통위원회 입법조사관 오세일 장태성▶여성가족위원회〃권아영▶관리국 관리과장 김승현▶국방위원회 입법조사관 장석립▶의정연수원 의정연수과장 정민주▶감사관 감사담당관 정진철▶홍보기획관 홍보담당관 황영준▶농림축산식품해양수산위원회 입법조사관 배아형▶의사국 의정기록1과장 정순화▶〃의정기록2과장 김덕진▶경호기획관 의회경호담당관 이건국▶〃의회방호담당관 남시준▶방송국 중계방송과장 이종구▶법제실 국토교통법제과 법제관 김양혜▶예산결산특별위원회 입법조사관 김현숙▶법제실 법제연구과 법제관 박철▶〃재정법제과 법제관 이유주▶의사국 의정기록2과 손숙자 정란▶〃의정기록1과 한순덕▶기획조정실 입법정보화담당관실 김미란▶산업통상자원중소벤처기업위원회 입법조사관 조효정▶교육문화체육관광위원회〃구본근▶법제실 복지여성법제과장 김상범▶기획재정위원회 입법조사관 서창식▶환경노동위원회〃안병갑▶국회사무처 김화중 임준기 조국제 한길수 오경애[국회예산정책처]<부이사관 승진>▶사업평가국 행정사업평가과장 정연수<부이사관 전보>▶예산분석실 법안비용추계2과장 이강근▶국회예산정책처 김경호 임종수<서기관 승진>▶경제분석실 세제분석과 경제분석관 신봉진▶사업평가국 사회사업평가과 사업평가관 김미량<서기관 전보>▶기획관리관 기획협력담당관 권순영▶〃총무담당관실 유항재▶예산분석실 법안비용추계3과 예산분석관 손명동▶경제분석실 세수추계1과 경제분석관 김혜리[국회입법조사처]<부이사관 승진>▶기획관리관실 기획협력담당관 황선호▶경제산업조사실 재정경제팀장 정지은<서기관 승진>▶정치행정조사실 안전행정팀 입법조사관 김현정(※지면사정상 싣지 못한 인사는 9일자에 게재합니다)

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