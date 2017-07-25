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사회 사회일반

[인사] 법무부 外

중앙일보

입력

지면보기

종합 23면

◆법무부▶부산고등검찰청 김승선 이재욱 전종현▶의정부지방검찰청 박훈석 최진영▶인천지방검찰청 김성표 민경원 손명성▶수원지방검찰청 김병규▶울산지방검찰청 김동민▶창원지방검찰청 임효승<구조 담당>▶인권정책과 최동원 이영광▶인권구조과 박준성▶서울서부지방검찰청 임병진▶의정부지방검찰청 박경선▶수원지방검찰청 여주지청 김병현▶〃평택지청 김위정▶춘천지방검찰청 강릉지청 백창협▶대전지방검찰청 홍성지청 김법경▶청주지방검찰청 충주지청 황지환▶대구지방검찰청 서부지청 권기혁▶대구지방검찰청 경주지청 이용우▶부산지방검찰청 서부지청 김진홍▶창원지방검찰청 마산지청 김민우▶광주지방검찰청 목포지청 나기업▶대한법률구조공단 본부 김경연 송경재(국민권익위원회 파견) 신기현(한국지식재산보호협회 파견) 하주영(양육비이행관리원 파견)▶〃법문화교육센터 이재승▶〃서울중앙지부 서정규 박상우 박세준 이형주▶〃서울동부지부 고흥규 권순재▶〃서울서부지부 홍정훈 위광복▶〃의정부지부 고양출장소 김종균▶〃인천지부 노희철 이순공▶〃수원지부 김덕현〃수원지부 여주출장소 정상은▶〃수원지부 평택출장소 심석래▶〃수원지부 안양출장소 강석훈▶〃수원지부 용인지소 정광윤▶〃수원지부 오산지소 이호동▶〃춘천지부 장호원▶〃춘천지부 강릉출장소 윤현수▶〃대전지부 한창훈▶〃청주지부 이민우▶〃대구지부 강상택▶〃대구지부 대구서부출장소 박현철▶〃부산지부 이선균 정대식▶〃부산지부 서부출장소 손현태▶〃울산지부 양어진▶〃창원지부 김상현▶〃창원지부 김해지소 김경돈▶〃광주지부 박광현▶〃전주지부 김정환▶한국가정법률상담소 김동규▶서울창조경제혁신센터 배상현▶인천창조경제혁신센터 나호연▶경기창조경제혁신센터 유상욱▶충남창조경제혁신센터 지세훈▶대구창조경제혁신센터 황인욱▶경남창조경제혁신센터 조영래▶전북창조경제혁신센터 하동균

◆국방부<과장급 전보>▶군사시설기획관실 국유재산과장 부이사관 양섭▶정보화기획관실 사이버대응기술팀장 서기관 홍순정▶군사시설기획관실 시설제도기술과장 기술서기관 이인구▶군사시설기획관실 부대건설사업과장 서기관 박민호▶국방전산정보원 관리과장 서기관 정하선

◆농림축산식품부<과장직위 승진>▶국립농산물품질관리원 인증관리팀장 김신재<과장급 전보>▶식품산업정책실 창조농식품정책관실 과학기술정책과장 이덕민<실장급 전보>▶차관보 안호근▶기획조정실장 김경규▶식품산업정책실장 허태웅

◆여성가족부▶장관정책보좌관 김은정

◆해양수산부<장관정책보좌관 임용>▶장관정책보좌관 김병운<과장급 전보>▶부산지방해양수산청 항만물류과장 강정구

◆금융위원회<전보>▶조직혁신기획단장 강영수▶위원장 비서관 선욱▶창조기획재정담당관 유재훈▶자본시장조사단장 최유삼▶금융시장분석과장 변제호▶기업구조개선과장 김성조▶구조조정지원팀장 신장수▶은행과장 박광▶전자금융과장 주홍민▶신용정보팀장 이한진▶공정시장과장 손영채▶금융정보분석원 기획행정실장 김홍식▶금융정보분석원 기획협력팀장 손성은<파견>▶한국금융연구원 윤영은▶자본시장연구원 김진홍▶한국은행 김연준

◆언론중재위원회<전보>▶총무팀장 이미경▶부산사무소장 여운규▶경남사무소장 최영훈

◆기상청<4급 과장급 전보>▶청장실 이은정▶창조행정담당관 전재목▶연구개발담당관 정현숙▶수도권기상청 예보과장 정종운▶기상레이더센터 레이더기획팀장 신언성

◆MBC▶시사제작국 시사제작3부장 김지수

◆국토연구원▶부원장 이상준▶국토계획·지역연구본부장 차미숙▶도시연구본부장 김명수▶주택·토지연구본부장 강미나▶국토인프라연구본부장 이백진▶국토정보연구본부장 임은선▶기획경영본부장 김태환▶국토계획평가센터장 이순자 ▶지역경제연구센터장 변필성▶한반도·동북아연구센터장 이현주

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