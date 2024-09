걸그룹 카라 출신 구하라가 7월 일본에서 솔로 앨범을 발표, 공식활동에 나선다.



6일 뉴스1이 음반 관계자의 말을 빌어 보도한 내용에 따르면 구하라는 오는 7얼 초 일본에 솔로 앨범을 내고 컴백한다. 구하라가 앨범을 내는 것은 지난해 1월 소속사를 키이스트로 바꾼 뒤 첫 활동이다

또 공식 앨범으로는 지난 2015년 7월 발표한 미니 앨범 ALOHARA (Can You Feel It?)' 이후 2년 만이다.

당시 구하라는 이 앨범으로 일봄 최대 음반 유통사인 타워레코드에서 예판 1위에 오르며 기염을 토하기도 했다.

앨범에 대한 정보는 아직 알려지지 않았다.

온라인 중앙일보