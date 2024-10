[MBA 가는 길] 해외 대학과 글로벌 네트워크…전공심화 과정으로 통합적 사고력의 경영인 양성

중앙대학교 경영전문대학원의 프로그램은 현장 중심의 교육을 통한 이론과 실무의 조화를 바탕으로 다양하고 폭넓은 분야의 학습을 통한 거시적, 통합적 사고를 갖춘 글로벌 실무 인력 양성을 목표로 하고 있다. 중앙대 MBA는 크게 Global MBA(Full-time)와 CAU Leader MBA(part-time, 야간&주말)로 구성되어 있다.

Global MBA 전공심화과정은 글로벌 리더를 양성하기 위해 중앙대 경영전문대학원에서 제공하는 프로그램이다. 개설되는 전체 교과목이 100% 영어 강의로 진행된다. 전체 재학생의 23%(2016 후기 기준)가 외국인 유학생이다. 미국, 유럽, 중국 및 아시아 등 다양한 국적의 국제교환학생들이 함께 수업을 듣게 된다.

Global MBA 전공심화과정은 파트너 대학과 체결한 학생교환 협정을 통해 글로벌 네트워크 구축의 기회를 제공하고 있다.

중앙대 MBA 관계자는 “경영학 전공자들은 물론 비전공자들에게 경영학의 토대를 체계적이고 균형 있게 제공함으로써 기술에 대한 이해도가 높은 이공계 졸업생들이나 외국어 능력이 뛰어난 인문학 전공자들 등 다양한 전공 배경을 가진 인재들을 글로벌 제네럴리스트로 성장해 나갈 수 있도록 한다”면서 “1년차 과정의 전공필수과목을 통해 최고의 교수진으로부터 경영학의 제 분야를 아우르는 과목을 제공함으로써 경영 비전공자들이 마케팅·재무·회계·생산 및 서비스 운영·경영정보시스템·경영전략·인사조직 등 경영학의 전반을 통합적으로 파악할 수 있도록 하고 있다. 또한 경영 전공자들에게는 경영학의 기본 토대를 더욱 굳건히 함은 물론 학점대체를 통해 더 많은 전공심화영역의 과목을 이수할 수 있는 기회를 제공한다”고 말했다.

Global MBA 전공심화 프로그램은 2년차 과정에서 재무와 금융분야(Accounting and Finance), 마케팅 분야(Strategic Marketing), 인사조직분야(Management and Organizations), 생산운영 및 경영정보시스템 분야(Operations and Information Systems)의 네 가지 영역 중 하나로 전공심화영역을 선택하여 특화할 수 있도록 하고 있다. 해당 영역에서의 과정을 이수하면 경영학석사의 자격에 더하여 심화영역의 자격 인정을 제공한다.

Global MBA 전공심화과정 프로그램은 경영학 전공자는 물론 이공계 전공자들은 기술적 배경 위에, 인문학 전공자들은 인문학의 토양 위에 경영을 이해하고 경영 각 분야의 전문가로 성장하기 위한 발판을 다질 수 있다.

중앙대 MBA의 야간·주말MBA과정인 CAU Leader MBA는 다양한 분야 직장인들의 실무 경쟁력 향상에 주력하고 있다. 글로벌 경영환경에서 기업의 경쟁우위를 높일 수 있는 역량과 탁월한 리더십, 풍부한 현장경험과 창의적 사고를 갖춘 전문경영자를 양성하는 프로그램이다.

CAU Leader MBA의 수업은 기본적으로 평일 야간과 주말(토)에 개설되고 있다. 2017학년도부터는 평일 야간에 수업을 듣기 어렵거나 지방에 거주 중인 인원들도 학위 취득이 가능하도록 토요일 수업을 확대해 오전부터 저녁까지 4교시로 개설할 계획이다.

중앙대 MBA 관계자는 “토요일 수업을 4교시까지 수강하고 방학 중 진행되는 학점인정 해외연수에 참여한다면 주 1일 수업 참여만으로도 졸업 시 필요한 총 45학점 취득 및 필수과목 요건 충족이 가능하게 됐다”고 설명했다.

현재 직장인이지만 커리어의 변경을 원하거나 좀 더 전문화된 영역을 갖고 싶다면 Leader MBA과정이 좋은 기회가 될 수 있다. 이 과정은 빅데이터 분석 등 현재 필드에서 요구하는 역량이 충족될 수 있도록 수업이 개설되고 있다.

중앙대 MBA는 신입생 입학성적 최대 상위 50%의 인원에게 장학혜택을 부여하고 있다. 재학생은 직전학기 기준 3분의 1에 해당하는 학생들이 장학금을 받고 있다. 외국인 학생의 경우 입학 시 등록금의 최고 50% 장학을 부여한다. 이외에도 각종 학내활동을 통해 장학혜택을 받을 수 있다.

중앙대 MBA의 강의실 및 학생공간은 신축건물인 100주년 기념관(경영경제관)에 위치한다. 지정좌석 열람실과 휴게실 등의 공간을 MBA 전용으로 사용 가능하도록 해 학업에 필요한 인프라를 적극 지원하고 있다.

자세한 사항은 중앙대 MBA 전화(02-820-5038)나 홈페이지(http://mba.cau.ac.kr)를 통해 알아볼 수 있다.

배은나 객원기자