[인사] 기획재정부 外

◆기획재정부<과장급>▶기후경제과장 오일영▶타당성심사과장 정희갑
◆국토교통부▶국민대통합위원회 파견 김태경▶국토교통인재개발원장 원광석
◆환경부<과장급 전보>▶정책총괄과장 황석태▶수도정책과장 김종률▶신기후체제대응 TF 팀장 남병언▶국립멸종위기종복원센터건립추진단 팀장 강성구▶환경산업실증연구단지추진단 팀장 서인원▶화학물질안전원 사고대응총괄과장 신건일▶낙동강유역환경청 유역관리국장 김병훈
◆조달청<국장 전보>▶국제물자국장 백승보
◆방위사업청▶위성사업팀장 김학원
◆서울대▶법과대학장 겸 법학전문대학원장 조홍식▶법과대학 교무부학장 겸 법학전문대학원 교무부원장 이재민▶〃 학생부학장 겸 〃 학생부원장 허성욱
◆예술의전당▶경영전략본부장 태승진▶예술사업본부장 전해웅▶문화사업본부장 박민정▶경영지원부장 고영근▶음악부장 박상훈▶공연부장 최석중▶영상화사업부장 김미희▶사업개발팀장 이원호▶창의문화팀장 손미정
◆한국청소년정책연구원▶기획조정본부장 최인재▶연구·성과기획팀장 김정숙
◆경기도▶대변인 이우철
◆과학기술연합대학원대학교▶교무처장 노환진
◆전주대<보직>▶탄소연구소장 김홍건▶LINC사업부단장 오영택▶창업교육센터장 주송▶창조경제지원센터장 이정상
◆아시아투데이▶편집국 사회부장 홍성필
◆아시아경제<부장 승진>▶편집국 종합편집부 차장 임훈구▶〃 산업2부 〃 조영신▶〃 국제부 〃 백종민▶〃 증권부 〃 전필수▶〃 유통부 〃 이초희▶경영지원실 재무기획부 〃 홍성현▶애드마케팅본부 기획관리팀 〃 정관창