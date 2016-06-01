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사회 사회일반

[인사] 중앙미디어네트워크 外

중앙일보

입력

지면보기

종합 23면

◆중앙미디어네트워크◆JTBC Plus<보임>▶골프채널본부장 겸 사업본부장 박희상▶뉴스취재국 베이스볼팀장 최민규▶뉴스제작국 일간제작팀장 최용범▶뉴스제작국 디지털운영팀장 김걸▶마케팅본부 광고1팀장 백형조▶마케팅본부 광고2팀장 이남일▶JTBC3 & Golf 부문 마케팅기획팀장 주선영▶골프채널본부 사업1팀장 박상태▶골프채널본부 사업2팀장 김태균

◆국무조정실<고위공무원 승진>▶조세심판원 상임조세심판관 이상헌

◆문화체육관광부<과장급(연구직) 승진>▶국립중앙박물관 고고역사부장 함순섭

◆환경부<국장급 전보>▶낙동강유역환경청장 송형근▶수도권대기환경청장 김상훈▶국립생물자원관장 백운석

◆관세청<국장급 신규임용>▶관세국경관리연수원장 임성만

◆특허청<과장급 승진>▶주거생활심사과장 성백두▶서비스표심사과장 김창수▶상표심사2과장 김영래▶정보기술융합심사과장 양태환▶특허심판원 심판관 곽선미·차광오<과장급 전보>▶산업재산조사과장 서동욱▶상표심사1과장 강병재▶특허심판원 심판관 김춘석

◆농촌진흥청<서기관 승진>▶기획조정관실 창조행정법무담당관실 문규철▶운영지원과 김윤수·왕희상▶농촌지원국 역량개발과 황현주▶국립축산과학원 운영지원과 김이수<기술서기관 승진>▶국립농업과학원 농업생물부 잠사양봉소재과 지상덕

◆인천항만공사<2급(팀장) 전보>▶정책담당관 정순용▶갑문정비팀장 김익봉<3급(차장) 전보>▶기획조성실 이민재▶경영지원팀 윤원철▶정보기술팀 고준필▶고객지원센터 변규섭▶항만시설팀 박정서

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