엑소, 오는 9일 정규 앨범으로 컴백…가요계 돌풍 예고

그룹 엑소가 오는 6월 9일 정규 3집 앨범을 발표, 가요계에 다시한번 돌풍을 일으킬 전망이다.

이번 앨범은 작년 12월 발매된 겨울 스페셜 앨범 ‘SING FOR YOU’(싱포유) 이후 약 6개월만에 선보이는 엑소의 새 음반이다. 앨범과 관련된 자세한 내용은 6월 1일부터 순차적으로 공개할 계획이다. 또한 엑소의 컴백을 기다려온 팬들을 위한 다채로운 프로모션이 준비되어 있어, 음악 팬들의 기대감이 커지고 있다.

엑소는 지난 2013년 정규 1집 ,2015년 정규 2집으로 두 장의 앨범 모두 판매량 100만장을 돌파하며 더블 밀리언셀러에 등극하는 대기록을 세웠다. 매 앨범을 발표 때마다 각종 음악차트 1위 석권, 3년 연속 연말 음악시상식 ‘대상’ 수상 등 최고의 활약을 보여준 만큼, 엑소의 이번 컴백에 대한 대한 가요계의 관심은 어느 때보다 클 것으로 보인다.

또한 엑소의 멤버들은 활발한 개별 활동을 통해 연기, 예능 등 다양한 영역을 개척하고 있다. 수지와 함께 ‘DREAM’을 발표한 백현, 유영진과 'Tell Me (What Is Love)’를 작업한 디오, 펀치와와 ‘Everytime’을 통해 호흡을 맞춘 첸, '야 하고 싶어’로 지민과 만난 시우민 등 이들은 콜라보레이션 곡으로도 각종 음원차트 1위를 싹쓸이하며 막강한 파워를 입증한 바 있어, 이번 앨범 활동에 더욱 귀추가 주목된다.

