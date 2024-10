‘모델은 역시 달라!’ 파격 의상에도 자신감 넘치는 포즈

2일(현지시간) 뉴욕 메트로폴리탄 미술관에서 열린 'Manus x Machina: Fashion In An Age Of Technology' 행사에 참석한 모델들이 파격적인 의상으로 레드카펫을 빛냈다.

온라인 중앙일보

[사진 AP=뉴시스]