[인사] 중앙미디어네트워크 外

◆중앙미디어네트워크◆㈜보광<레저본사>▶솔루션팀장 신철욱▶회원관리팀장 박경용▶지역영업팀장 정묘상<휘닉스파크>▶총무지원팀장 이정림
◆산업통상자원부<국장급 승진>▶국가기술표준원 기술규제대응국장 최남호▶지역발전위원회(정책총괄국장) 최규종▶KOTRA 외국인투자지원센터 파견(종합행정지원센터장) 문동민▶KOTRA 방산물자교역지원센터 파견(방산물자교역지원센터장·GtoG교역지원센터장) 주영준<부이사관 승진>▶지역발전위원회 파견 김정화<과장급 전보>▶기획재정담당관 신희동▶무역안보과장 최장관▶활용촉진과장 이규봉▶전자부품과장 안세진▶자동차항공과장 이원주▶조선해양플랜트과장 유법민▶전자전기과장 김종주▶지역산업과장 단희수▶산업기술개발과장 김홍주▶미주통상과장 김기준▶구주통상과장 제경희▶자유무역협정협상총괄과장 권혁우▶에너지자원정책과장 김정일▶자원개발전략과장 이승렬▶신재생에너지과장 이진광▶전력산업과장 노건기▶석탄산업과장 이상준▶경제자유구역기획단정책기획팀장 장금영▶국가기술표준원 국제표준과장 박재훈▶〃 표준조정과장 이석우▶〃 기계소재표준과장 김동호▶〃 제품안전정책과장 임헌진▶〃 생활제품안전과장 송양회▶〃 인증산업진흥과장 정상용▶〃 기술규제정책과장 정석진▶FTA무역종합지원센터 안병화▶환태평양경제동반자협정대책단 박대규▶지식재산전략기획단 파견 김종주▶한국에너지기술평가원 파견 정기원
◆법제처<서기관 승진>▶기획조정관실 법제정책총괄담당관실 손문수▶행정법제국 조지은▶경제법제국 호우미<서기관 전보>▶기획조정관실 창조행정인사담당관실 손중근▶〃 법령정비담당관실 유태동▶행정법제국 남영주▶법령해석정보국 경제법령해석과 안은경▶〃 자치법제지원과 이상현▶법제지원단 법령입안지원과 이경준▶〃 법령입안지원과 정용복
◆병무청<고위공무원 임용>▶충북지방병무청장 김시록
◆한겨레▶ 한겨레-네이버 합작법인 준비팀장 서정민▶편집국 ESC팀장 조혜정
◆TV조선▶보도본부장 주용중▶보도주간 최희준