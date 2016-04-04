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사회 사회일반

[인사] 기획재정부 外

중앙일보

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종합 25면

◆기획재정부<국장급>▶재정기획국장 문성유<부이사관 승진>▶기획재정부 정병식▶법인세제과장 박춘호▶재정관리총괄과장 김재신▶협력총괄과장 김재환<과장급>▶지역금융과장 장도환

◆행정자치부<국장급 전보>▶장관정책보좌관 강호식<과장급>▶창조정부기획과장 황명석▶창조행정담당관 서권열

◆문화체육관광부▶감사관 현완교▶국립중앙박물관 학예연구실장 민병찬

◆농림축산식품부<방형직위 임용>▶감사관 김진진

◆여성가족부▶장관정책보좌관 최철규

◆국토교통부<국장급 임용>▶장관정책보좌관 이태호<과장급 전보>▶동서남해안 및 내륙권발전기획단 해안권발전지원과장 김형철▶국토지리정보원 공간영상과장 김계범

◆국민안전처<과장급>▶중앙소방본부 방호조사과장 소방준감 최병일▶특수재난실 사고조사담당관 김권태

◆법제처<과장급 전보>▶법령해석정보국 법령해석총괄과장 김성원▶행정법제국 법제관 권태웅▶경제법제국 〃 김성웅▶사회문화법제국 〃 서보경<과장급 파견>▶인천광역시 법제협력관 박준수▶전라북도 〃 백종운<서기관 전보>▶법령해석정보국 자치법제지원과 양혜원 <부이사관 승진>▶법제지원단 법제관 채향석▶대변인 윤강욱▶사회문화법제국 법제관 이상훈▶법령해석정보국 자치법제지원과장 방극봉<과장급 승진>▶법령해석정보국 법제정보과장 박지은▶사회문화법제국 법제관 임지연<서기관 승진>▶기획조정관실 법령정비담당관실 박송이·이상현

◆국가인권위원회<부이사관 승진>▶운영지원과장 김용국

◆방송통신위원회▶개인정보보호윤리과장 최윤정

◆중소기업청<서기관 전보>▶청장실 최열수▶중소기업정책국 지역특구과 최종영▶경영판로국 공공구매판로과 하인성▶대전충남지방중소기업청 기업환경개선과장 신성식▶울산지방중소기업청 창업성장지원과장 김채광

◆관세청<고위공무원 승진>▶인천세관 수출입통관국장 강태일<과장급 전보>▶마산세관장 이일재▶감사관실 감사담당관 안문철▶인천세관 휴대품통관국장 김화식▶부산세관 신항통관국장 김재호

◆통계청<고위공무원 승진>▶통계데이터허브국장 안형준

◆방위사업청<과장급 임용>▶법률소송담당관 나욱진

◆한국외대▶대외협력처장 김종태

◆한신대▶총장 강성영

◆한서대▶비행교육원장 김영석

◆한세대▶부총장 조승국

◆KBS▶편성본부 아카이브관리부장 김종길▶정책기획본부 정책기획국 계열사정책부장 김용수▶보도본부 보도국(국제) 일본지국장 윤석구

◆교통안전공단<임명>▶기획본부장 장상순▶자동차검사본부장 백흥기<전보>▶자동차안전연구원장 권해붕▶철도항공교통안전본부장 김재영<승진>▶성과평가처 주종갑·한정헌

◆한국산업안전보건공단<상임이사 임명>▶기술이사 김동춘<실장급 전보>▶대구지역본부장 신현화▶경기지사장 송재준▶전남지사장 함광호▶광주지역본부 전문기술위원실장 박병영

◆한국교육개발원▶감사실장 구본형▶업무여건개선추진특임단장 박병영▶청사건설특임단장 지기섭

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