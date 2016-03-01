[인사] 국무조정실·국무총리비서실 外

◆국무조정실·국무총리비서실<과장급 전보>▶안전정책과장 이용석
◆국민안전처<서기관 승진>▶안길주▶김영성▶신인철▶최영주▶권혁두▶조규석▶이응범<기술서기관>▶김경희▶류 송▶박성식▶정우철
◆미래창조과학부 우정사업본부<3급 전보>▶감사담당관 박태희
◆외교부<심의관급>▶기획재정담당관 양동한▶운영지원담당관 이영근▶다자경제기구과장 서상표▶기후변화외교과장 권세중<과장급>▶해외언론담당관 안영기▶정책분석담당관 이성환▶정책공공외교담당관 조형화▶감사담당관 남궁환▶의전총괄담당관 정강▶동북아 1과장 이기성▶동북아 3과장 김상훈▶동남아과장 조성관▶서남아태평양과장 도광헌▶아세안협력과장 권재환▶한미안보협력과장 송시진▶중동2과장 문병준▶원자력외교담당관 하위영▶개발정책과장 이규호▶조약과장 이석주▶재외동포과장 박종경▶재외국민안전과장 박경식▶영사서비스과장 권동석▶양자경제외교총괄과장 고경민▶녹색환경외교과장 김남혁▶북핵정책과장 이홍엽▶평화체제과장 강영신▶국립외교원 기획협력과장 송정혜▶〃 총무과장 곽태열<팀장급>▶인사운영팀장 이승범▶동북아협력팀장 나용욱▶공공외교총괄팀장 최광진▶민족공동체해외협력팀장 김연식
◆국방부<과장급>▶국방정책실 정책기획관실 군비통제과장 강병조
◆농림축산식품부<과장급 개방형 직위 채용>▶외식산업진흥과장 임기제서기관 이규민▶농림축산검역본부 해외전염병과장 〃 강해은▶〃 식물방제과장 기술서기관 노영호<과장급 공모직위 채용>▶농식품공무원교육원 교육기획과장 기술서기관 김동권
◆해양수산부<국장급>▶항만국장 박승기▶중앙해양안전심판원 심판관 정대율
◆산림청<고위공무원 승진>북부지방산림청장 박기남
◆통계청<3급 승진>▶운영지원과장 임병권▶통계정책과장 정동명▶조사기획과장 송성헌▶교육기획과장 류제정<4급 승진>▶대변인실 김문숙▶기획재정담당관실 김미애▶통계데이터기획과 박영옥▶산업통계과 유호준▶사회통계기획과 황해범▶인구총조사과 이영보▶교육기획과 김응하▶연구기획실 유영호▶안동사무소장 강계화
◆서울대▶보건대학원장 김호▶보건대학원 부원장 이태진
◆고려대<교원 보직>▶관리처장 주진수
◆연세대<교원 보직>▶윤리경영담당관 최중길▶대학원 부원장 장용석▶기획실 부실장 윤일구▶교무처 부처장 이지연▶입학처 〃 장우동▶연구처 〃 조만호▶국제처 〃 존프랭클▶대학출판문화원장 손소영▶체육위원장 이성철▶공학원장 양현석▶산학협력단 연구정책부단장 배종윤▶〃 산학협력부단장 손현철
◆한국일보▶편집국 디지털뉴스부장 최연진▶〃 산업부장 박일근▶미래전략실 미래기획단장 송영웅