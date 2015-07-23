[인사] 통일부 外

◆통일부<부이사관 승진>▶통일준비위원회 기획연구부장 서두현▶남북회담본부 회담1과장 김기혁▶통일정책실 정책기획과장 박형일<서기관 승진>▶기획조정실 엄형률 김영필▶통일정책실 고인곤 최원연▶정세분석국 김자영 박원재
◆국토교통부▶공항안전환경과장 방윤석▶동서남해안및내륙권발전기획단 기획총괄과장 송시화▶국토지리정보원 국토조사과장 남일석
◆문화재청<4급 승진>▶문화재정책국 무형문화재과 김용휘
◆광주광역시<2급(이사관) 승진>▶시민안전실장 이병렬<3급(부이사관) 승진>▶정책기획관 허익배▶문화관광정책실장 김일융▶도시재생국장 안용훈▶체육지원국장 홍화성▶도시철도건설본부장 문범수<4급(서기관) 승진>▶문화예술진흥과장 문병재▶대중교통과장 송상진▶도로과장 조주환▶청년인재육성과장 이정석▶수영대회지원과장 박용규▶기업육성과장 이석호▶종합건설본부 토목부장 박병량▶시립도서관장 안미영▶동구 전출 최광희
◆강원도<지방이사관 승진>▶의회사무처장 한만수<지방부이사관 승진>▶보건복지여성국장 이지연
◆전남도<전보>▶법무통계담당관 최우식▶안전정책과장 이순만▶사회재난과장 정현주▶중소기업과장(직대) 신재춘▶에너지산업과장 정한권▶관광과장 안기홍▶문화예술과장 배유례▶사회복지과장 최성진▶농식품유통과장 박경곤▶노인장애인과장 김영권▶의회 수석전문위원(직대) 정석호▶광양청 행정지원부장 이광수▶〃 국내유치부장 서재근▶〃 개발부장 장정기▶혁신도시건설지원단장(직대) 이건섭▶환경산업진흥원 사무국장 파견 고영윤▶친환경농업과장 최향철▶농업기술원 곤충잠업연구소장 김춘성▶〃 종자관리소장 위삼섭▶〃 농촌지원과장 황수정▶〃 기술보급과장 박혜량▶수산자원과장 최연수▶전남테크노파크 파견 범진선<직무대리>▶감사관실 청렴지원관 최형열▶도립대학교 사무국장 김기수▶공무원교육원 교육지원과장 정상동▶〃 교육운영과장 최병만▶동부지역본부 동부총무과장 안기권▶서울사무소장 박종필<전입·전출>▶농업정책과장 김진하▶목포시 전출 유영춘
◆고려대▶법과대학장 겸 법무대학원장 겸 법학전문대학원장 김규완▶교육매체실장 박재영
◆국민체육진흥공단◆공단본부▶기금평가실장 주정돈▶기금사업실장 박선종▶중장기전략TF팀장 송명규▶인사팀장 정철락▶정보보안팀장 최경화▶기금평가팀장 박재철▶체육진흥팀장 류재훈▶지도자연수팀장 하성수◆경륜·경정사업본부▶스포츠단운영실장 허정석▶대전지점장 최창렬▶의정부〃 최상헌▶회계팀장 박정숙◆스포츠레저사업본부▶스포츠공정문화팀장 이종삼▶대중골프장지원팀장 문병기▶광산골프장팀장 유철승▶제천골프장팀장 김희제◆한국스포츠개발원▶스포츠과학거점센터TF팀장 성제현
◆인천항만공사<1급 전보>▶미래사업단장 안극환▶기획조정실장 조충현▶고객지원센터장 신용주▶항만개발팀장 이원홍<2급 전보>▶홍보협력팀장 안길섭▶재무관리팀장 김재덕▶정보기술팀장 박성채▶물류단지팀장 김영국▶여객사업팀장 남태희▶항만기술TF팀장 이송운▶신성장사업팀장 김성진