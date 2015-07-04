[인사] 통일부 外

◆통일부<고위공무원단 승진>▶남북협력지구발전기획단장 이상민▶남북교류협력협의사무소장 박광호▶회담기획부장 김충환<고위공무원단 전보>▶대변인 정준희▶정세분석국장 임병철
◆문화체육관광부<국장급 전보>▶법난피해자명예회복심의위원회 파견 윤남순
◆환경부<승진>▶환경보건정책관 이호중<전보>▶금강유역환경청장 나정균
◆통계청<과장급 전보>▶조사기획과장 송성헌▶행정통계과장 이두원▶행정자료관리과장 우영제<서기관 전보>▶호남지방통계청 목포사무소장 최관봉▶〃 전주〃 박원란▶〃 제주〃 박순찬
◆대구시<지방이사관 승진>▶건설교통국장 정명섭▶서구 부구청장 이재경<지방부이사관 승진>▶창조경제본부 고용노동과장 김태식▶보건복지국 복지정책관 정남수▶건설본부장 직대 안종희<지방서기관 승진>▶기획조정실 정책기획관실 박수영 김대영▶창조경제본부 첨단산업과 박학정▶물중심도시추진단장 박기환▶녹색환경국 환경정책과장 직대 박종률▶시민행복국 시민소통과장 〃 김태성▶보건복지국 어르신복지과장 〃 권혁준▶농수산물도매시장관리사무소장 직대 윤정희<지방기술서기관 승진>▶도시철도건설본부 기전부 전기1과장 김종현▶도시재창조국 도시계획과장 직대 권오환▶건설본부 토목부장 〃 채승규▶동구 안전도시국 건설과장 곽병구▶도시재창조국 건축주택과 우상정