한예슬♥테디, 첫 커플사진 공개…SNS서도 못말리는 '테디 사랑'

배우 한예슬이 연인인 프로듀서 테디와의 투샷을 처음으로 공개했다.

한예슬은 20일 자신의 인스타그램을 통해 공개 열애 중인 테디와 함께 찍은 두 장의 사진을 게재했다.

사진 속 한예슬은 손으로 얼굴을 살짝 가린 채 미소를 짓고 있고, 테디는 그런 한예슬을 사랑스러운 눈빛으로 바라보고 있다.

또한 사진에는 '당신을 봤을 때 사랑에 빠졌다. 그리고 당신도 알고 있었기 때문에 웃었다'(When I saw you l fell in love and you smiled because you knew)라는 문구를 적어 애정을 과시했다.

한예슬과 테디는 지난 2013년 초 지인의 소개로 처음 만나 그해 5월 공식 연인으로 발전, 예쁜 사랑을 이어나가고 있다. 한예슬은 지난해 SBS 연기대상에서 수상소감을 전하던 중 "제가 너무 사랑하는 남자친구 테디에게 사랑한다는 말 전해주고 싶다"며 "올해 많이 사랑했고, 내년에 더 많이 사랑하자 우리. 쪽"이라고 테디를 향한 애정 가득한 메시지를 전해 화제를 모았다.

한편 그룹 원타임에서 리더로 활동한 테디는 지누션의 1.5집 수록인 '이제 더 이상'을 피쳐링했고, 이후 원타임에서 랩과 작곡을 맡은 바 있다.

YG 엔터테인먼트 대표 프로듀서로 활동 중인 테디는 2013년 저작권 수입만 9억 5,000만 원 이상 번 것으로 알려졌다. 홍대 인근에 '투썸 플레이스' 카페를 오픈하는 등 사업수완도 좋다고 전해졌다.

테디가 작곡한 히트곡으로는 세븐의 '열정', 지누션의 '전화번호', YG패밀리의 '멋쟁이 신사', 빅뱅의 '붉은노을' 공동작곡, 태양의 '나만 바라봐', 엄정화 '디스코(D.I.S.C.O)', 투애니원의 '아이 돈 캐어(I Don't Care)' 등이 있다.

