나는 가수다3 박정현, 넬 'Thank you' 소름돋는 무대…기립박수에 '1위'까지

나는 가수다3 박정현, 넬 '땡큐' 소름돋는 무대…기립박수에 '1위'까지



‘나는가수다3’의 순위가 화제인 가운데 박정현이 세 번째 1위를 차지해 네티즌들의 눈길을 끈다.

박정현은 지난 27일 방송된 MBC ‘나는 가수다3’에서 밴드 넬의 곡 ‘땡큐(Thank you)’를 부르며 열정적인 무대를 선보였다.

이날 박정현은 ‘알앤비 디바’에서 ‘정열적인 로커’로 변신했고 기립박수를 받았다.

이례적으로 관객들의 기립박수가 쏟아진 가운데 박정현은 또 한 번 1위에 오르는 저력을 보였다. 이번 시즌 3에서만 총 3번째 1위다.

박정현은 '나는 가수다3'에서 경연과 진행을 동시에 소화하고 있는 가장 바쁜 출연자다. 이런 가운데에서도 박정현은 안정적인 무대 운영으로 순위 고공행진을 벌이며 괴물 보컬리스트의 내공을 가감없이 보여주고 있다.

이날 박정현은 이번 무대에 앞서 “발라드, 알앤비를 부른다는 이미지가 있지만 평소 즐겨 듣는 음악 장르는 록이다”라고 말하며 선곡한 노래에 애착을 보였다.

박정현은 이를 증명하듯 혼신을 다한 열창으로 무대와 객석을 사로잡았다. 초반부터 압도적인 에너지로 시선을 집중시켰고, 마지막으로 향하면서는 폭발적인 성량으로 180도 다른, 강인한 로커의 이미지를 그렸다.

특히 이 무대에는 곡의 편곡자인 루빈(Ruvin)이 등장, 기타 연주로 지원사격에 나서 시선을 집중시켰다.

박정현의 음색은 이번 곡 ‘땡큐’에서 또 한 번 그 진가를 드러냈다. 애절하고 호소력 짙은 창법은 기본, 무대를 장악하는 카리스마로 듣는 이들을 소름 돋게 만들었다.

이에 함께 출연한 동료 가수들도 감탄을 금치 못했다. 휘성은 “와! 정말 말도 안 된다. 아름다움, 맑은 에너지가 나왔다. 카리스마와 더불어 집중하려면 저렇게 해야 하는구나 싶었다”며 놀라움을 감추지 못했다.

순위 발표 결과 박정현은 이변 없이 1위를 차지했다. 이날 경연에서 5위에 머무른 몽니는 지난 1차 경연 성적과의 합산 성적에서 최종적으로 꼴찌를 하며 씨스타 효린에 이어 두번째 탈락자가 됐다.

몽니는 '나가수3' 방송 직후 공식 트위터 계정을 통해 "'나가수' 무대 아쉬움도 크지만 감사함이 더 큽니다. 믿고 초대해주신 제작진과 따뜻하게 맞이해준 가수분들과 지찬이 형, 응원해주신 모든 분께 깊은 감사를 드립니다. 저희 음악 인생에 큰 재산과 힘이 될 거라 생각됩니다. 많은 사랑과 격려 부탁드립니다"라고 소감을 남겼다.

나는 가수다3 박정현 Thank you 순위 소식을 접한 네티즌들은 “나는 가수다3 박정현 Thank you 순위, 정말 놀랍다” “나는 가수다3 박정현 Thank you 순위, 박정현 없었으면 어쩔 뻔 했어” “나는 가수다3 박정현 Thank you 순위, 들을수록 소름끼쳐” 등 다양한 반응을 보였다.

온라인 중앙일보

‘나는 가수다3 박정현 Thank you 순위’ [사진 MBC ‘나는 가수다3’ 캡처]