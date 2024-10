Be a Party Planner

12월을 어떻게 놀아야 더 신날지 고민하는 당신에게! 놀기 좋아하는 에디터 4인이 저마다 다른 무드의 파티 레서피를 제안합니다. 믿고 따라오신다면, 확실히 재미있을 거예요.

Party Plan B

시크한 여자들의 호텔 파티

시크하면서도 도도한 여자들을 위한 고품격 모임을 준비한다면 부티크 호텔에서 하루 어때요? by 에디터 장정진

Place

포토제닉 부티크 호텔

여심을 자극하는 감성 인테리어로 무장한, 최강 포토 플레이스를 추천할게요.

1 크리스티 호텔

이탈리아의 아트 모자이크 타일 브랜드 시치스의 오드리 욕조를 아시아 최초로 만날 수 있다는 사실 하나만으로도 이곳 플래티넘 하이힐 스위트는 특별하다. 주말 1박 14만원부터. christiehotel.com

2 더 바스텔

욕실 브랜드 새턴 바스가 인천 남구에 오픈한 부티크 호텔. 호텔에 배스라는 새로운 문화를 접목한 콘셉트로 편안한 휴식을 영위할 수 있는 공간으로 재탄생했다. 주말 1박 15만원. bathtel.com

3 부티크 나인

무언가 특별함을 찾고 있었다면 야외 자쿠지 욕조가 있는 스파 스위트를 주목. 함께 사우나를 하며 회포를 푸면 우리 사이는 더욱더 돈독해진다. 주말 1박 18만원대. boutique9.co.kr

Drink

여심 저격 버블버블

품격 있는 여자라면 달콤 쌉싸래한 뽀글이 정도는 마셔줘야 하잖아요.

1 에멘디스 럭스 브륏 골드

병입 후 2차 발효하는 상파뉴 방식으로 제작한 스파클링 와인. 아몬드와 열대과일의 맛과 드라이한 여운이 인상적이다. 3만2천원

2 로즈마운트 오

묵직하게 느껴지는 달콤함으로 가벼운 파티에 잘 어울리는 스파클링 와인. 특히 얼음을 넣어 마실 때 최상의 맛이 되살 아난다. 5만4천원

EDITOR'S PICK

3 파이퍼 하이직 뀌베 브뤼

칸 국제영화제 공식 샴페인이자 마릴린 먼로가 사랑한 샴페인. 시트러스, 약간의 아니스 향과 함께 섬세한 버블이 고급스럽다. 5만원대

Food

달달한 핑거 푸드

샴페인과 가장 잘 어울리는 음식을 고르라면 단연 달콤 디저트 아니겠어요?

1 고디바

몰딩 기법의 골드 초콜릿과 초콜릿의 순수한 맛을 느낄 수 있는 까레로 구성된 25피스 골드 컬렉션. 골라 먹는 재미가 있다. 7만5천원. godiva.kr

2 에끌레어 바이 가루하루

그냥 깔아만 놔도 분위기가 산다. 예쁜데 맛까지 환상적인 에클레어의 유혹. 각각 5천5백 ~6천원. garuharu.com

EDITOR'S PICK

3 가렛 팝콘

치즈와 캐러멜 맛의 시카고 믹스. 무엇 하나 포기 못하는 여자들의 취향을 제대로 파악했다. 3만1천5백원. 02-3213-4782

Music

달콤살벌한 러브 송 BGM 3

여자 모임에 남자가 빠질 수 있나요. 사랑에 관한 노래들을 준비했어요.

1 존 레논의 ‘Oh my love’

이제 막 사랑에 빠진, 그리고 사랑에 빠지고 싶은 여자들이 이성에게 듣고 싶은 노래.

2 샘 스미스의 ‘I’m not the only one’

그에겐 다른 여자가 있다는 것을 알지만 여전히 그를 사랑한다는 바보 같은 친구에게.

EDITOR'S PICK

3 브루노 마스의 ‘Count on me’

이별의 아픔을 겪은 친구를 위해 네 곁엔 향상 우리가 있다는, 친구가 최고라는 위로가 필요할 때.

레이디스 글램 나잇

I AM 파티라면 절대 빠지지 않는 나는야 파티 걸 구유진.

WE ARE 어딜 가든 늘 함께하는, 다같이 모였을 때 가장 즐거운 4명의 친구와 이번에도 함께했다.

CONCEPT 늘 시끌벅적한 클럽에서 파티를 즐기던 우리, 이번엔 조용히, 하지만 시크하면서도 럭셔리하게 보내기로 했다. 사진 찍는 걸 좋아하는 우리에겐 감각적인 인테리어가 돋보이는 부티크 호텔이 적격이었다.

DRESS CODE 우리 모임의 파티 공식 의상인 LBD를 빼놓을 순 없지! 말하지 않아도 모두 다 블랙으로 맞추는 이 여자들, 센스 좀 보라지.

PLACE 룸마다 각각 다른 콘셉트의 인테리어로 취향 따라 고를 수 있는 더 디자이너스 종로. 다양한 룸 중에서 오늘은 앨리스 인 원더랜드 룸으로 당첨!

FOOD 든든히 속 채워줄 마노핀의 레드벨벳 컵케이크, 샴페인과 환상의 콤비를 이루는 청포도와 무화과 그리고 치즈까지! 칼로리 걱정 없이 간단히 먹을 수 있는 것으로 가득 채웠다. 물론 실시간 SNS 업데이트를 위한 예쁜 세팅은 필수!

DRINK 샴페인만큼 품격 있는 여자들에게 잘 어울리는 술도 없지.

HOW TO TIP

1 호텔 룸에서만 놀자니 지루하지 않을까 걱정이라면 타로 카드를 준비해보자. 여자끼리 있을 때 서로 연애 상담을 하다 보면 시간 가는 줄 모르잖아.

2 그냥 샴페인만 마시기가 질린다면? 과일이 들어간 스틱 아이스크림을 살짝 넣어보자. 달큰한 샹그리아가 완성된다.

3 부티크 호텔은 대부분 2인 기준. 다만 파티를 위한 전용 공간 및 프로그램을 진행하기도 하니 예약 전 세심한 체크는 필수다.

기획=장정진 쎄씨 기자, 사진=김정선, 김병찬, 어시스턴트=소혜령, 하은아