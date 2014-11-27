[韓遊通 한류식품]③일동후디스 '산양유아식 하이키드'

한국여행에서 꼭 사가면 좋은 '한류 푸드 BIG 4'

韩国旅行中定要一尝的“四大韩流食物”

요우커가 한국에서 가장 많이 찾는 식품은 홍삼. 하지만 홍삼이 다는 아니다. 최근 한국인은 물론 중국인들 사이에서도 입소문 나며 뜨는 식품이 따로 있다. 이른바 ‘한류 식품’이다. 맛도 좋지만 영양도 한가득이다. 특허 받은 세계 최고 기술력이 더해져 한국에서만 맛볼 수 있는 식품들이 많다. 들고 가기 무거워도 걱정할 필요 없다. 일부 대형마트에서는 아예 중국행 EMS로 식품을 직접 보내주는 서비스로 매장은 늘 요우커로 북적인다. 한국 식품을 취재해 온 중앙일보 미디어플러스의 전문 기자가 ‘뜨는 한류식품’을 취재했다. 덤으로 한국에서만 맛볼 수 있는 외식 제품도 소개한다.

글| 정심교 기자

红参是中国游客在韩国购买得最多的食品，但韩国的人气商品并不只有红参。最近在韩国人以及中国人中口碑不错的食品还有不少，即所谓的“韩流食品”。它们不仅好吃，营养价值也很高。还加入了荣获专利的世界顶级技术，所以很多食品只有在韩国才能品尝到。也不用担心太重而提不动。部分大型玛特中甚至有直接寄往中国的EMS包邮服务，因此卖场中中国游客人头攒动。采访韩国食品的《中央日报》Media Plus的专门记者报道了“人气韩流食品”，还介绍了仅在韩国才能品尝到的餐饮产品。

文 | 郑心教 记者

▶라면 짭짤한 맛의 대명사인 ‘한국산 김’에 이어 최근 한국 관광 필수 쇼핑 목록으로 주목 받는 식품이 바로 ‘한국산 라면’이다. 그동안 기름에 튀긴 유탕면이 대세였다. 하지만 최근에는 기름에 튀기지 않아 쫄깃하고 건강에도 좋은 한국식 생라면이 요우커의 큰 관심을 받고 있다. ☞풀무원 ‘자연은 맛있다’시리즈

▶泡面 继鲜咸味代名词的“韩国产海苔”之后，最近韩国旅游时必购人气食品正是“韩国产泡面”。之前油炸的汤面十分流行，但如今既健康又劲道的韩式非油炸泡面开始受到游客喜爱。圃美多(Pulmuone) “自然就是美味”系列

▶분유∙유아식 ①중국에서 연달아 일어난 식품안전사고로 한국산 분유에 눈을 돌리는 중국맘들이 많다. 한국에 왔다면 ‘정품’분유를 사가는 건 어떨까. 세계적인 특허 기법으로 영양가가 풍부한 젖소의 영양성분을 끌어 담아 사람 모유에 가깝게 만든 분유를 소개한다. ☞남양유업 ‘임페리얼 드림 XO‧아이엠마더’

▶奶粉•婴幼儿食品 ①由于中国接连发生食品安全事故，许多中国妈妈开始关注韩国产奶粉。来韩国的话，买些“正品”奶粉怎么样？下面为您介绍运用世界性专利技术添加高营养价值的奶牛营养成分而制成的类似母乳的奶粉。☞00页 南阳乳业 IMPERIAL DREAM XO‧ I AM MOTHER

②우유를 소화하기 힘든 아이에게는 산양의 젖이 대안으로 떠오른다. 사계절 뉴질랜드 자연에서 뛰어노는 산양에게서 착유한 원유로 만든 유아식이 있다. 한국 엄마들이 선망하고 한국에서 가장 많이 팔리는 대표적인 산양유아식과 성장발육 균형 영양식을 소개한다.

☞일동후디스‘산양유아식·하이키드’

②对于消化牛奶困难的宝宝，山羊奶成为替代品。有从新西兰大自然中牧养的山羊挤取原乳制成的婴幼儿食品。下面为您介绍韩国妈妈们关注的、在韩国销量最佳的代表性山羊乳幼儿食品和生长发育均衡的营养食品。☞日东福德食 “山羊乳幼儿食品‧ HiKid

▶버거 여행할 때 만나는 글로벌 버거브랜드는 멀리서 봐도 반갑다. 하지만 현지 입맛을 고려해 그 나라에서만 출시한 특별한 버거도 있다는 사실! 불고기를 사랑하는 한국인의 입맛에 딱 맞는 불고기 버거는 다른 나라에서는 맛볼 수 없으니 꼭 한 번 들러보자.

☞한국맥도날드 ‘불고기 버거‧맥스파이시 상하이버거’

▶汉堡 旅行时远远就看到的全球性汉堡品牌也足以令人雀跃，但也有结合当地口味、只在该国出售的特别汉堡。韩式烤肉汉堡符合喜爱烤肉的韩国人口味，无法在其他国家吃到，一定要走进去尝尝。

☞韩国麦当劳“韩式烤肉汉堡•McSpicy上海风味汉堡”

新西兰产山羊原乳制成的著名产品，日东福德食“山羊婴幼儿食品 HiKid”

일동후디스 산양유아식은 대한민국 최초로 뉴질랜드에서 사계절 자연방목한 산양의 원유로 현지에서 직접 생산한 제품이다. 출시된 이후 10년 넘게 꾸준히 사랑받고 있는 최고급 분유 1위 제품이다.

日东福德食山羊婴幼儿食品是韩国首个将在新西兰四季天然放牧的山羊原乳作为原料，直接在当地生产的产品。它在上市后的10年间一直备受青睐，是销量位居第一的高级奶粉。

세계 최초 산양분유 개발한 뉴질랜드 기업서 생산

在世界最初早开发山羊奶粉的新西兰企业中投入生产

산양유아식은 단백질 구조가 우유와 다른 산양유로 만들어 소화가 어려운 α s1 카제인 이 거의 없고 β-락토글로불린이 적게 함유되어 아기에게도 소화흡수가 잘 된다. 산양유의 지방 구성도 우유와 달라서 소화가 잘 되는 MCT 함량이 우유보다 높고, 지방입자의 부피도 우유 지방입자의 1/20 정도로 작아서 빠르게 흡수된다. 또한 탈지하지 않은 신선한 산양원유로 직접 만들기 때문에 폴리아민, CLA, 뉴클레오타이드, 시알산, 타우린, TPA-CPP 등 아기의 건강한 성장발달을 돕는 다양한 기능성 성분들이 들어 있다.

山羊婴儿食品的蛋白质结构由不同于牛奶的山羊奶构成，几乎不含有不易消化的α s1酪蛋白，比起其他产品β-乳球蛋白的含量也较少，利于儿童消化吸收。山羊乳的脂肪结构也和牛奶不同，易消化的MCT含量高于牛奶，脂肪粒子的体积也仅为牛奶的1/20，因而利于快速吸收。此外，由于山羊婴儿食品将未脱脂的新鲜山羊原乳直接投入生产，含有polyamine、CLA、nucleotide、sialic acid 、taurine、TPA-CPP等有助儿童健康成长发育的各类功能性成分。

우유로 만든 분유를 잘 소화시키지 못하던 아기들도 산양유아식은 잘 먹고 잘 자란다는 엄마들의 입소문이 널리 퍼졌다. 오늘날 일동후디스 산양유아식은 모든 엄마들이 가장 선망하는 최고의 제품으로 자리 잡았다. 일동후디스 산양유아식은 세계 최초로 산양분유를 개발해 20여개국에 수출해 온 뉴질랜드 데어리고트사와의 협업으로 제조된다. 아기 수유형태와 성장, 변성에 대한 비교연구를 거듭하고 있는 만큼, 일동후디스 산양유아식은 뉴질랜드 실버펀 마크와 대한민국 로하스 인증을 받은 유일한 제품이기도 하다.

许多妈妈们评价称，不易消化牛奶奶粉的儿童也能食用山羊婴儿食品茁壮成长。如今，日东福德食山羊婴儿食品已成为所有妈妈青睐的定制产品。日东福德食山羊婴儿食品与在世界最早开发山羊奶粉并向20多个国家出口的新西兰“DAIRY GOAT”公司合作制造。日东福德食对婴儿哺乳情况、成长、变化多次进行比较研究，也是获得新西兰银蕨(Silver Fern)商标和韩国LOHAS认证的唯一产品。

어린이 성장발육 균형식 ‘하이키드’

일동후디스 하이키드는 만1세에서 9세까지의 어린이를 위한 성장발육 균형영양식이다. 곡류, 과일, 채소 등 엄선한 원료에 우유 영양까지 더하여 한창 크는 아이들에게 필요한 영양성분을 균형있게 공급하며, 각종 기능성 성분을 보강한 것이 특징이다. 25가지 비타민과 미네랄 [mineral] 은 물론 셀레늄, 폴리페놀 등 항산화성분이 들어있어서 뼈와 골격, 두뇌의 발달이 왕성한 성장기 어린이에게 특히 도움이 된다. 비피더스, 식이섬유, 올리고당 등 소화를 돕고 장 건강을 지켜주는 정장성분도 보강되어 있다.

儿童成长发育平衡餐“HiKid”

日东福德食品“HiKid”是有助于1~9周岁儿童成长发育的均衡营养食品。谷物、水果、蔬菜等精选原料中添加牛奶，向正处于成长期的儿童均衡提供所需营养成分，加强各种功能成分。它添加25中维他命、矿物质以及硒、多酚等抗酸化成分，特别有助于处于骨骼、体型、大脑生长发育旺盛期的儿童，同时加强补充比菲德氏菌、膳食纤维、低聚糖等有助消化和肠道健康的成长成分。

Tip. 분유 먹는 아기를 위한 영양 보충식

☞비타민‧미네랄 보강 유산제 비오타민

- 장까지 안전한 유포자성 유산균에 특허유산균 2종 및 비피더스균까지 보강

- 프리바이오틱 프락토올리고당 과 유당 소화효소 배합

성장발달 필수영양소 7종 보강

小贴士：针对奶粉哺乳婴儿的营养加餐

☞加强维他命、矿物质的乳酸剂Viotamin

-直达肠道、安全的有胞子性乳酸菌中加入2种专利乳酸菌和比菲德氏菌

-益生菌低聚果糖和乳糖消化酵素组合

加强成长发育必需的7种营养成分

☞영양을 더한 아기웨하스 & 아기볼 과자

- 아기성장을 돕는 필수영양은 물론, 칼슘, DHA 등을 보강한 기능성 웨하스 2종

- 국산 감자전분 등 엄선된 원료에 필수영양까지 보강한 아기볼 과자 4종、

☞加强营养的阿吉密啧啧初乳维夫饼干&阿吉密啧啧球球饼干

-补充有助婴儿成长的必需营养成分以及钙、DHA等2种功能性维夫饼干

-在国产马铃薯淀粉等精选原料中添加必需营养成分的4种球球饼干

☞유아기 철분 & 비타민D 공급을 위해 헤모틴틴 베이비

- 모유수유아/이유기에 꼭 철분 등의 영양공급

- 유아기 균형잡힌 성장발달을 돕는 영양설계

- 하루 1~2포로 권장섭취기준의 80~160% 섭취

☞提供婴儿铁元素&维他命D的Hemo Tintin Baby

-母乳哺乳婴儿/断乳期一定要补充铁元素等营养成分

-有助婴儿期均衡成长发育的营养设计

-一天摄取1~2包，是建议摄取标准的80~160%

※ 더 자세한 내용은 한유통 웹사이트(www.hanyoutong.kr), 한유통 웨이보(http://weibo.com/hanyoutongkr)를 참고하세요.

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정심교 기자 simkyo@joongang.co.kr <저작권자 ⓒ 중앙일보헬스미디어 무단전재 및 재배포금지>

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