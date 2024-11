JYJ 돔 투어 일본 컴백, "평생 단 한 번뿐인 만남"

아시아 8개 도시 투어를 마친 남성그룹 JYJ(김재중,박유천, 김준수)가 일본에서 돔 투어를 개최한다.

17일 소속사 씨제스엔터테인먼트는 17일 “JYJ가 오는 11월과 12월 일본 도쿄, 오사카 등 주요 도시에서 2014 ‘JYJ Japan Dome Tour 이치고이치에’로 일본 팬들을 만난다. 뿐만 아니라 일본에서 새 싱글 앨범 발매도 준비하고 있다”고 밝혔다.

‘이치고 이치에’는 ‘평생 단 한 번뿐인 만남’이라는 뜻이다. JYJ는 이 투어에서 라이브 무대를 비롯하여 더욱 화려해진 퍼포먼스, 멤버 개개인의 색다른 매력 등을 고스란히 담아내 한층 성숙해진 아티스트의 면모를 일본 팬들에 보일 예정이다. 더불어 그룹 JYJ의 이름으로 발매되는 일본 첫 싱글 앨범 소식까지 더해져 더욱 주목받고 있다.

JYJ의 돔 공연은 지난 2010년 6월 열렸던 ‘THANKSGIVING LIVE IN DOME’ 공연과 2013년 4월 열렸던 ‘THE RETURN OF THE JYJ’ 공연 이후 3번째다. 이번 투어와 싱글 앨범 발매 소식은 일본에서의 활동이 자유롭지 못했던 시기를 넘어 본격적인 일본 활동을 시작한다는 점에서 여러 가지로 의미가 깊다.

그동안 JYJ는 지난해 4월 도쿄돔 투어를 통해 3회 공연 동안 15만 팬을 열광시켰으며, 김재중은 솔로 앨범 발매 기념 요코하마 스타디움 공연에서 회당 3만 석을 채우며 열도를 들썩이게 한 바 있다.

현지 관계자는 “JYJ의 아시아 투어 소식이 전해졌을 때부터 일본 팬들의 돔 투어 공연 요청은 끊임없이 이어져 왔다. 이번 JYJ의 돔 투어 및 일본 싱글 앨범 발매 소식이 전해지자마자 일본 팬들은 물론 현지 관계자들 역시 이목을 집중하고 있다”고 전했다.

한편 JYJ는 일본에서 발매할 싱글 앨범과 돔 투어 준비로 바쁜 나날을 보내고 있는 것으로 밝혀졌다.

온라인 중앙일보

‘JYJ 돔 투어 일본 컴백’ [사진 씨제스엔터테인먼트]