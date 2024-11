직선으로 오가는 흰점이 곡선을 그리는 이유?…신기한 착시 현상!

눈으로 보면서도 믿기 힘든 ‘착시 현상’ 동영상이 화제다.

이 영상은 한 모니터 화면을 비추는 것에서 시작된다. 화면 속엔 커다란 붉은 원이 들어 있고, 이 붉은 원 안에는 여덟 개의 흰 원이 동그랗게 모여 붉은 원의 가장자리를 따라 회전하고 있다.

화면이 어두워지면 다음과 같은 문구가 뜬다. “각각의 원은 직선을 따라 움직이고 있습니다(each ball is moving in a straight line).” 그러나 하얀 원들은 결코 직선을 따라 움직이는 것처럼 보이지 않는다. 이어 영상 속 붉은 원에 여덟 개의 직선이 그려진다.

다시 화면이 어두워지고 다음 문구가 뜬다. “원이 하나씩 늘어나는 걸 지켜보세요(watch as one ball is added at a time).” 붉은 원을 가로지르는 수평선이 그려지고 흰 원이 그 선을 따라 반복해서 움직인다. 이어서 수직선이 나타나고 다른 원이 그 위를 따라 움직인다.

네 번째 직선과 원이 나타나기 전까지는 각각의 직선 위를 따라 움직이는 조그만 세 개의 원이 보일 뿐이다. 그러나 네 번째 원이 나타나면 직선을 따라 움직이던 원들이 모여 원형을 이루는 것처럼 보이게 된다. 이 원형은 붉은 원의 가장자리를 따라서 회전하는 것처럼 보이나 사실은 직선을 따라서 움직이고 있다.

지난 7월 유튜브에 올라온 이 동영상은 조회수가 412만7533회를 육박하며 전 세계 사람들의 주목을 끌고 있다.

한편 이 영상의 게시자는 "혹시 작은 공들의 속도가 제각각 다른 것이 아니냐", "영상을 조작한 것이 아니냐"는 댓글에 “이 영상은 속도의 조작 없이 비디오 기술로만 만든 것”이라고 밝혀 더욱 사람들의 흥미를 자극하고 있다.

