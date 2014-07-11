[인사] 국무총리비서실 外

◆국무총리비서실＜고위 외무공무원(실장급) 파견＞▶국무총리 외교보좌관 장호진
◆산업통상자원부＜국장급 전보＞▶정책기획관 성윤모▶지역경제정책관 김성진▶경제자유구역기획단장 박순기
◆국토교통부＜국장급 전보＞▶대변인 김형렬▶건설정책국장 송석준▶수자원정책국장 서명교▶철도국장 손병석▶종합교통정책관 서훈택▶공공기관지방이전추진단 부단장 안시권▶부산지방국토관리청장 박민우▶도시정책관 윤성원＜과장급 전보＞▶장관비서실장 최임락▶대통령비서실 국토교통비서관실 파견 길병우▶공공기관지방이전추진단 지원정책과장 박준형▶동서남해안및내륙발전기획단 해안권발전지원과장 김계범▶국토교통인재개발원 운영지원과장 고행철▶2015세계물포럼조직위원회 기획총괄과장 김배성▶익산지방국토관리청 광주국토관리사무소장 황현성▶〃 순천〃 이홍선▶서울지방항공청 공항시설국장 안상로
◆법제처＜과장급 승진＞▶법제지원단 김혜정＜서기관 승진＞▶행정법제국 김금련 정용복
◆중소기업청▶경영판로국장 김병근
◆대전광역시＜국장급＞▶의회사무처장 김광신▶경제산업국장 이창구▶안전행정〃 장시성▶교통건설〃 이중환▶보건복지여성〃 직대 백승국▶인재개발원장 윤태희▶보건환경연구원장 김종헌▶건설관리본부장 박영준▶총무과(국외훈련) 임묵▶동구 이호덕▶중구 이원종▶서구 송석근＜과장급＞▶창조행정추진단장 직대 허춘▶규제개혁〃 김경수◆담당관▶예산 고종승▶교육협력 직대 명영호▶국제협력 민동희▶의회사무처 총무 이정훈▶〃 전문위원 직대 민수홍 김명희◆과장▶기업지원 최시복▶안전총괄 직대 정해교▶자치행정 유광훈▶세정 조강희▶회계 윤익희▶재해예방 길광섭▶종무문화재 전형진▶문화체육시설 김동욱▶복지정책 김동선▶장애인복지 직대 조세영▶식품안전 최원석▶자원순환 전재현▶생태하천 김영달▶운송주차 직대 정승호▶도시계획 이우복▶주택정책 정무호▶인재개발원 교학 이화섭◆부장▶보건환경연구원 환경연구 이봉우▶상수도사업본부 경영 윤종준▶건설관리본부 시설 김택원▶상수도사업본부 수도기술연구소장 최충식◆사업소장▶노은농수산물도매시장관리 직대 박의광▶오정〃 박기남▶차량등록 엄수호▶하천관리 한민호▶대전연정국악문화회관장 한승호▶안전행정부 전출 박문용▶중구 윤대한▶서구 서승구◆파견▶대전세계양봉조직위원회 송철운▶대전마케팅공사 유승병▶대전테크노파크 박수병▶지방공기업평가원 성기문
◆광주광역시＜3급(부이사관) 승진＞▶정책기획관 정여배▶투자고용국장 임영일▶U대회조직위 파견 박홍표 이상배＜3급 전보＞▶복지건강국장 박향▶안전행정〃 박남언▶체육U대회지원〃 박창기▶상수도사업본부장 임희진▶종합건설〃 박남주▶서구 부구청장 정민곤▶U대회조직위 파견 김정훈
◆경북도＜부단체장＞◆부시장▶영주 서원▶문경 안효영◆부군수▶의성 이재일▶영양 김시일▶고령 황옥성▶봉화 이동열＜전보＞▶의회사무처 입법정책관 송문근▶〃 의회운영전문위원 김상운▶일자리창출단장 김원석▶규제개혁추진단장 겸 2015세계물포럼지원단장(T/F) 장상길＜파견＞▶교육파견(경찰대학) 김병삼▶문화엑스포 사무처장 이영석
◆경남도＜2급 파견＞▶경남발전연구원 김영철 김석기＜3급 승진＞▶창원시 최정경＜4급 승진＞▶개발사업추진단장 김영삼◆과장▶성장동력 박달호▶건설지원 정해남▶도로 이용재▶경제정책 진익학▶미래산업 직대 박일동▶농업기술원 총무 〃 한대호▶인재개발지원 〃 김태연▶미래농업교육 〃 강현출◆담당관▶법무 직대 이광옥▶의회사무처 입법정책 조종호▶〃 수석전문위원 오시환 김봉태▶〃 수석전문위원 직대 김봉재◆사무국장▶도립남해대학 정수철▶도립거창대학 이수근◆원장▶농업자원관리 정석채▶환경교육 허덕영◆소장▶축산진흥연구 정진권▶여성능력개발센터 직대 이향래▶여성가족정책관 직대 우명희▶부산진해경제자유구역청 심복종▶양산시 최재영＜4급 전보＞◆단장▶투자유치 신종우▶기업지원 손태성▶공공기관이전 이삼희◆과장▶문화예술 박창권▶장애인복지 이동규▶교통정책 임채범▶회계 강영철▶대민봉사 정기호▶세정 손병규▶체육지원 김영수▶복지노인정책 제윤억▶관광진흥 안상용▶농업정책 이정곤▶친환경농업 박석제▶축산 성재경◆담당관▶의회사무처 총무 김주명▶정보통계 이상훈◆원장▶산림환경연구 김황규◆소장▶도로관리사업 강병철＜4급 파견＞▶경남발전연구원 김종호 차신희 박문길 김무영 강성복 진말연▶광양만권경제자유구역청 이지환