[주말 공연·전시] 연극 'S다이어리' 外

◆공연

▶연극 ‘S다이어리’=연애 고수들의 이야기를 화끈하게 풀어낸다. 주인공인 나진희의 과거 연애 경력이 드러나면서 이야기가 시작된다. 이유선·오세미·김진여·윤지영·변세영·최지영·지상록 등이 출연한다. 6일까지 송죽씨어터. 053-256-0369.

▶코리안혼오케스트라 제6회 정기연주회= 찾아가는 음악회·야외음악회 등을 통해 청중과 만나고 있다. 화려한 관악곡에서 클래식·가곡·팝송까지 다양한 장르의 음악을 들려준다. 시립교향악단 단원인 박동욱이 음악감독을 맡고 있다. 9일 오후 7시30분 우봉아트홀. 053-623-0684.

▶연극 ‘죽여주는 이야기’=자살이라는 사회문제를 가볍고 경쾌하게 푸는 관객 참여형 블랙코미디. 8월 31일까지 아트플러스씨어터 1관. 053-422-7679.

◆전시

▶이기성 초대전=우연성을 모티브로 한 작품 10여 점을 전시한다. 패널 위에 쇳가루를 뿌린 뒤 자석을 이용해 움직이면 생기는 독특한 문양을 통해 그의 작품 세계를 보여준다. 13일까지 렉서스갤러리. 010-2886-3911.

▶‘Me, You and the Others’전=대구미술관이 역량 있는 작가를 발굴하기 위해 마련하는 전시회. 이번에는 안유진 작가가 작품세계를 선보인다. 9월 3일까지 대구미술관 4, 5 전시실. 053-790-3030.

▶미래로 통하는 길: 일본의 신세대 아티스트=2000년대 일본 미술의 한 축을 차지하는 젊은 작가 중 주목받는 12명의 작품을 소개한다. 회화·조각·설치·미술·사진·비디오 등의 작품을 감상할 수 있다. 7일∼8월 20일 경북대미술관. 053-950-7968.