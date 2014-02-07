[인사] 문화체육관광부 外

◆문화체육관광부＜과장급 전보＞▶기획조정실 규제개혁법무담당관 권오기▶해외문화홍보원 기획운영과장 김근호▶국립현대미술관 교육문화창작스튜디오과장 이기정
◆보건복지부＜과장급＞▶질병관리본부 국립부산검역소장 윤순관▶〃국립목포검역소장 홍성진▶〃국립동해검역소장 송성창
◆법제처＜부이사관 승진＞▶세종연구소 파견 심현정▶법령해석정보국 자치법제지원과장 박영욱＜과장급 파견복귀＞▶사회문화법제국 오장환
◆행정중심복합도시건설청＜부이사관 전보＞▶국무조정실 세종시지원단 파견 이용규▶세종연구소 파견 유근호＜과장급 전보＞▶교통계획과장 김현기▶입주지원서비스팀장 박상옥
◆세종시＜4급 승진＞▶경제산업국 산림축산과장 홍영표＜4급 전보＞▶지방행정연수원 파견 김성수 김덕중
◆한국마사회＜실·처장급＞▶서울지역본부장 임성한▶부산경남지역본부장 김병진▶창조혁신실장 김철주▶경영기획처장 전성원▶경영지원처장 어영택▶CS마케팅처장 이덕인▶혁신추진단장 박찬욱▶이미지개선추진단장 김종필▶경마관리처장 박양태▶지사개발처장 이용선▶지사지원처장 강충석▶강서권역본부장 안효진▶강북권역본부장 장훈▶강남권역본부장 김종국▶경인권역본부장 길영필▶남부권역본부장 김영준▶장수육성목장장 신광휴▶서울총무사업처장 장동호▶서울경마처장 박정진▶심판수석전문 정형석▶부산경마처장 윤각현▶제주경마사업처장 최인용
◆한국정보화진흥원▶국가정보화기획본부장 금봉수▶전자정부지원본부장 오강탁▶신기술서비스단장 정부만▶스마트네트워크단장 권영일▶빅데이터분석활용센터장 황종성▶전자정부글로벌아카데미센터장 류광택▶감사실장 송명원＜부장＞▶기획조정 류석상▶국가정보화기획 박정은▶미래전략연구 이연우▶정보기술투자성과센터 권미수▶전문기술지원 정종열▶전자정부연구 고원선▶공공서비스 김영해▶스마트정보서비스 김형순▶초연결인프라기획 이재호▶스마트인프라사업 최대규▶정보문화기획 권석원▶정보사회통합기획 홍경순▶정보접근지원 최완식▶글로벌사업 이영선▶전자정부해외진출 김영희▶공공데이터기반 한석안▶공공데이터활용 장주병▶공공데이터위원회사무국 최문실▶지식자원활용 이병하▶글로벌교육기획 이민혜▶글로벌교육운영 양희인
◆한국연구재단▶기초연구본부 본부장 홍순형▶〃자연과학단장 남계춘▶〃공학단장 홍동표▶국책연구본부 뇌·첨단의공학단장 임혜원▶〃나노·소재단장 김선재▶〃융합기술단장 서경학▶〃사회 및 복지기술단장 김태희▶〃에너지·환경단장 문승현
◆세종문화회관▶경영지원팀장 이종민▶홍보기획팀장 문정수▶고객지원팀장 김주석▶문화재원팀장 직무대리 도희환▶공연기획팀장 직무대리 신동준▶예술단총괄팀장 서춘기▶국악사업팀장 어연선▶종합공연물운영팀장 정윤상▶서양음악단운영팀장 허난영▶삼청각사업소 센터장 문경아▶북서울사업소 센터장 한성국