[인사] 대법원 外

◆대법원＜고법 부장판사＞▶수석재판연구관 홍승면▶선임재판연구관 유해용▶사법연수원 수석교수 김시철▶서울고법 김주현(수석) 한승 강영수 김상환 한창훈 김대웅 박정화 이은애 이창형 배광국 김우진 김형두 노태악 이종석 심준보 양현주 김인겸 성지용▶대전고법 김승표 여미숙 정선재▶부산고법 박효관(수석) 배형원 윤종구 천대엽 손지호 구남수▶광주고법 박병칠(수석) 서경환 이원형 서태환 임상기 최수환▶특허법원 배준현(수석) 설범식 정준영▶서울중앙지법 조영철(민사수석) 임성근(형사수석) 윤준(파산수석)▶인천지법 신광렬(수석)▶수원지법 오석준(수석)▶대전지법 허용석(수석)▶부산지법 김형천(수석)▶광주지법 이창한(수석)
◆방송통신위원회＜국장급 승진＞▶국방대 파견 김재영
◆통일부＜부이사관 승진＞▶오충석＜서기관 승진＞▶통일정책실 최병환▶남북협력지구발전기획단 손송희▶통일교육원 최형주
◆보건복지부▶사회복지정책실 복지정책과장 이형훈▶보건복지부 과장 윤보영▶질병관리본부 생물테러대응과장 조광일▶〃생명과학연구관리과장 김동원▶〃검역지원과장 윤승기▶〃역학조사과장 배근량
◆해양수산부＜부이사관 전보＞▶여수유류오염사고수습대책단장 오운열
◆관세청＜과장급 전보＞▶창조기획재정담당관 이종욱▶FTA집행기획담당관 제영광▶원산지지원담당관 김윤식▶세원심사과장 이진희▶법인심사과장 손성수▶조사총괄과장 이재길▶외환조사과장 양승혁▶정보기획과장 안병옥▶교역협력과장 최연수▶서울세관 통관국장 최지환▶〃FTA집행국장 류원택▶〃심사국장 이종우▶〃조사국장 한성일▶안양세관장 채광률▶속초세관장 박계하▶대전세관장 김성원▶인천공항세관 휴대품통관국장 최양식▶부산세관 심사국장 조재규 ▶〃조사국장 이상운▶김해세관장 김종웅▶거제세관장 이언재▶양산세관장 신선묵▶창원세관장 오병현▶인천세관 통관국장 강태일▶수원세관장 김황수▶안산세관장 남종우▶포항세관장 우병길▶목포세관장 정종기▶군산세관장 주재화▶관세평가분류원장 김용식▶관세청 김현정 심갑영▶〃(주미대사관) 박헌▶〃(주중대사관) 윤인채▶〃(주호치민영사관) 손영환▶〃수출입물류과장 김정▶〃기획심사팀장 변동욱
◆문화재청＜과장급 전보＞▶기획조정관실 정보화담당관 전기선▶문화재정책국 발굴제도과장 김계식▶ 〃안전기준과장 우경준▶국립문화재연구소 행정운영과장 도중필▶〃미술문화재연구실장 이난영▶〃연구기획과장 심영섭▶국립해양문화재연구소 전시홍보과장 윤광진▶세종연구소 교육훈련 파견 김병기▶통일교육원〃 김연수
◆산림청＜과장급 전보＞▶해외자원개발담당관 이미라▶외교부 전출(주인도네시아 대사관) 이상익
◆서울시립대▶교무처장 이진원▶전산정보원장 김현성
◆한남대▶학사부총장 김용환▶산학협력부총장 장지종▶교목실장 겸 학제신학대학원장 이달▶대학원장 안증환▶사회문화·행정복지대학원장 이승철▶교육대학원장 이계길▶경영대학원장 겸 국방전략대학원장 김진호＜학장＞▶문과대 이규식▶사범대 최이돈▶공과대 이일근▶경상대 권세혁▶법과대 김원규▶사회과학대 정순오▶조형예술대 강구철▶린튼글로벌대 김종운▶생명·나노과학대 송현훈▶교양융복합대 박문식＜처장＞▶기획조정 한필원▶교무연구 박경량▶입학홍보 정성진▶학생인재개발 박길철▶사무 강전의▶학술정보 이강수▶대외협력 이승호▶산학협력단장 성인하
◆청운대▶학생취업처장 이송▶국제교육원장 박연관▶평생교육원장 조춘봉
◆인덕대▶기획처장 이영희
◆뉴스데일리▶부사장 도성희
◆아주경제▶정보과학부장 김진오
◆한국교통연구원▶기획조정실장 조범철▶지속가능·교통경제연구실장 한상진