[인사] 기획재정부 外

◆기획재정부＜국장급 전보＞▶세제실 조세정책관 문창용▶〃 재산소비세정책관 최영록▶〃 조세기획관 한명진
◆산업통상자원부＜국장급 전보＞▶기술표준원 적합성정책국장 이상진▶국무조정실 산업통상미래정책관 정동희▶코트라 방산물자교역지원센터장 윤갑석
◆대전시＜4급 승진＞▶국제교류투자과장 고종승▶공원관리사업소장 김길석<4급 전보>▶안전총괄과장 윤종준
◆충북도＜3급 승진＞▶혁신도시관리본부장 박승영▶바이오산업엑스포조직위(파견) 이차영＜3급 전보＞▶정책기획관 박인용▶경제통상국장 윤재길▶문화체육관광국장 신찬인▶균형건설국장 신필수▶바이오환경국장 고세웅▶자치연수원장 오진섭▶충주부시장 이우종▶청원부군수 김우종<4급 승진>▶정보화담당관 조귀영▶안전총괄과장 김선호▶바이오육성과장 김종수▶혁신도시관리본부 기획조정과장 김동원▶청남대관리사업소장 이재덕▶북부출장소장 한필수▶바이오산업엑스포조직위(파견) 정재호＜4급 전보＞▶법무통계담당관 전우배▶총무과장 이성수▶자치행정과장 정효진▶세정과장 이상칠▶회계과장 김호기▶경제정책과장 허경재▶기업유치지원과장 신강섭▶농업정책과장 윤충노▶원예유통식품과장 김종석▶교통물류과장 이태훈▶치수방재과장 경구현▶수질관리과장 정인성▶정책복지전문위원 최창국▶교육운영과장 김영환▶도로관리사업소장 권봉억▶보은부군수 류일환▶증평부군수 박은상▶괴산부군수 김희수▶단양부군수 김문근▶농업기술원 기술지원부장 이광해▶농업기술원 지원기획과장 김영석
◆사이버한국외대▶기획조정처장 겸 대외협력처장 조기석
◆대진대▶행정지원처장 심동훈
◆머니투데이▶편집국장 홍찬선▶편집국 부국장 겸 산업1부장 정희경▶증권부장 권성희▶산업2부장직대 원종태
◆국민건강보험공단▶부산지역본부장 조진호▶인력관리실장 전종갑▶감사실장 권준석