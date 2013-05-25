[주말의 스포츠] 25일(토) 프로야구 外

◆25일(토)
◆ 프로야구 ▶SK(레이예스)-LG(신정락·잠실·KBS N) ▶롯데(옥스프링)-넥센(김영민·목동·SBS ESPN) ▶삼성(배영수)-한화(김경태·대전·XTM) ▶NC(아담)-KIA(김진우·광주·MBC SPORTS+·이상 오후 5시)
◆ 프로축구 ▶울산-경남(울산문수구장·KBS N·오후 2시) ▶대전-성남(대전월드컵경기장) ▶부산-인천(부산아시아드·이상 오후 4시)
◆ 골프 해피니스 광주은행 오픈(나주해피니스골프장·J Golf) 두산 매치플레이 챔피언십(춘천라데나골프장·J Golf)
◆26일(일)
◆ 프로야구 ▶SK-LG(잠실·SBS ESPN) ▶롯데-넥센(목동·SBS ESPN) ▶삼성-한화(대전·XTM) ▶NC-KIA(광주·MBC SPORTS+·이상 오후 5시)
◆ 프로축구 ▶포항-대구(포항스틸야드) ▶강원-전북(춘천종합운동장·KBS N·이상 오후 2시) ▶제주-서울(제주월드컵경기장) ▶전남-수원(광양전용구장·이상 오후 3시)
◆ 골프 해피니스 광주은행 오픈(나주해피니스골프장·J Golf)▶두산 매치플레이 챔피언십(춘천라데나골프장)